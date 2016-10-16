«Русснефть» готова к IPO

«Русснефть» завершила реструктуризацию долга перед структурами Михаила Гуцериева и готова к IPO. Теперь бизнесмен владеет примерно 66% голосов, а Glencore – более 31%

«Русснефть» в преддверии размещения акций на Московской бирже раскрыла новую структуру акционеров. Михаил Гуцериев контролирует 65,98% обыкновенных акций (74,49% капитала), Glencore – 31,28% голосов (23,5% капитала) компании.

В первой половине года доли Гуцериева и Glencore составляли 54 и 46% после реструктуризации долга компании перед ними на $3 млрд. Доля Glencore размылась после реструктуризации $1,2 млрд долга перед структурами Гуцериева. Общий долг «Русснефти» на 30 июня по МСФО – 110,9 млрд руб. ($1,76 млрд), большая его часть ($1,264 млрд) – это кредит перед ВТБ. На пике долг «Русснефти» достигал $7 млрд.

«Русснефть» готовится продать на Московской бирже до 10% своих акций за $400–500 млн. Существующие или новые акции будут предложены инвесторам, неизвестно. «Русснефть» этого не сообщает. По 10% обыкновенных и привилегированных акций «Русснефти» лежат на счете НРД, следует из документов компании.

Сложно оценить, какой будет спрос на их акции, но сама компания, особенно после решения вопроса с долгом, выглядит неплохо, считает аналитик АКРА Василий Танурков. Оценка для размещения справедливая, считает директор Small Letters Виталий Крюков. Чтобы расширить потенциальный круг инвесторов, компания планирует провести дробление акций. Размещение запланировано на ноябрь.

Гуцериев, прежде работавший гендиректором «Славнефти», собственный нефтяной бизнес начал создавать в 2002 г. на базе «Варьеганнефти» при поддержке Glencore – трейдер за $300 млн получил по 49% в «дочках» новой компании. В 2005 г. кредит на $1 млрд ей дал Сбербанк. Но в 2007 г. Гуцериева обвинили в неуплате налогов и ему пришлось бежать из России. Он вернулся в 2010 г., забрав обратно 49% «Русснефти», а в 2013 г. консолидировал компанию.

Теперь «Русснефть» в десятке нефтедобывающих компаний (см. график на www.vedomosti.ru). Значительную часть нефти – 37% – «Русснефть» продает через Glencore, но подчеркивает, что контракты рыночные.

«Русснефть» не встречалась с инвесторами и банками в преддверии IPO. Складывается ощущение, что пул покупателей уже определен и лишь маленький пакет будет продан непосредственно на бирже, считает Крюков. Хотя актив интересный: положение компании улучшается, отмечает он. Все это учтено инвесторами и подкреплено ожиданиями роста цены на нефть после договоренности ОПЕК о замораживании добычи нефти.