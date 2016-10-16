Пенсионеров выводят на биржу

Финансовая группа «Будущее», объединяющая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца, объявила в пятницу о том, что готовит IPO на Московской бирже. Акционер (холдинг O1 Group Минца владеет ФГ «Будущее» (99,99%) через кипрскую Rencetlo Investments Limited) намерен продать от 15 до 20% ее акций. Размещение запланировано на октябрь-ноябрь 2016 г., букраннерами выступают «ВТБ капитал» и «Атон». Глобальный координатор – «ВТБ капитал».

Гендиректор финансовой группы Марина Руднева заявила, что часть привлеченных средств пойдет на погашение обязательств акционера, другая часть, не менее 40%, – на развитие пенсионного бизнеса. «ФГ «Будущее» ориентирована на рост за счет инвестиционного дохода, привлечения клиентов как из других фондов, так и молчунов, также возможны новые приобретения», – указала она.

ФГ «Будущее» является одним из крупнейших управляющих пенсионными активами в России (3% рынка НПО в денежном выражении и 12% – ОПС): ей полностью принадлежат НПФ «Будущее», «Уралсиб», «Наше будущее» (бывший НПФ «Русский стандарт»), «Образование» и 99,86% акций «Телеком-союза» (еще 0,14% принадлежит одному из бывших учредителей фонда, компании «Ростелеком»). Совокупные пенсионные накопления и пенсионные резервы НПФ группы на конец II квартала 2016 г., согласно данным Центробанка, составляли 279,7 млрд руб. (при этом 82% приходится на НПФ «Будущее» – лидера группы в сегменте ОПС и 12% – на «Телеком-союз», в прошлом фонд для пенсионных программ «Ростелекома» и «Почты России»), а количество застрахованных лиц превышало 4,125 млн человек.

В нынешних условиях провести рыночное IPO холдинга, объединяющего негосударственные пенсионные фонды, очень сложно, считает главный стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов: «Сложно предположить, что инвесторы смогут проявить интерес к такому активу».

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил в пятницу, что сейчас планов размораживания накопительного элемента обязательной пенсионной системы нет. «Есть план бюджета на три года, в который внесена заморозка, – сказал он, признав, что существует вероятность разморозки при изменении ситуации с поступлениями в бюджет, – например, при [цене на нефть в] $80 [за баррель]». ЦБ и Минфин в сентябре предложили ввести в систему добровольных пенсионных накоплений так называемый индивидуальный пенсионный капитал. Однако эта идея только прорабатывается и если и будет реализована, то в самом лучшем случае с 2018 г.

«Раньше пенсионные фонды покупались по безумным мультипликаторам. Например, 20% от стоимости активов. Если в данном случае речь будет идти о подобных оценках, то, скорее всего, предстоящее размещение будет носить нерыночный характер», – отмечает Кузнецов. Если исходить из оценок западных аналогов, справедливая стоимость НПФ составляет 2–5% от стоимости активов, указывает он.

По мнению аналитика RAEX Александры Таранниковой, приобретать акции ФГ «Будущее» во время IPO, скорее всего, будут другие пенсионные фонды: они смогут купить акции, которые находятся в котировальном списке высшего уровня. «Таким образом, НПФ получат возможность приобрести акции этой холдинговой структуры, – резюмирует она. – С точки зрения акционеров холдинга, это возможность получить живые деньги». Размещение холдинговых структур, куда входят НПФ, – это своего рода ответ на ужесточение указания ЦБ 451-П об инвестировании пенсионных накоплений, соглашается генеральный директор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов: «В условиях снижения потенциальной доходности от пенсионного бизнеса акционеры ищут новые способы максимизировать преимущества приобретенных активов».

По оценке Околеснова, за 20% финансовой группы акционер сможет выручить до 8 млрд руб. «Если акционеры действительно хотят использовать полученные средства в целях развития пенсионного бизнеса, то 40% от проданного пакета (порядка 2–3 млрд руб.) позволят профинансировать привлечение 700 000 новых клиентов, что соответствует темпам роста финансовой группы», – отмечает Околеснов.

В начале октября владелец финансовой группы «Сафмар» Микаил Шишханов заявил, что начал объединять на базе лизинговой компании «Европлан» свои активы: пенсионные фонды, лизинг и страхование. В конце 2015 г. «Европлан» провел IPO, в ходе которого акционер за пакет в 25% минус 1 акция выручил 3,27 млрд руб. До конца года компания может провести SPO. Акции «Европлана» вошли в котировальный список первого уровня Московской биржи. Причем во время размещения бумаги были проданы пенсионным фондам Шишханова, а также НПФ «Русский стандарт», который сейчас входит в ФГ «Будущее». Представитель группы «Сафмар» отказался комментировать, будет ли она покупать бумаги «Будущего».