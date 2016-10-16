ЦБ нашел 30 финансовых пирамид

ЦБ в III квартале 2016 г. выявил около 30 финансовых пирамид, а с начала года – 120, сообщил начальник ГУ ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на открытом рынке Валерий Лях. «Мы сейчас готовим карту недобросовестных практик на финансовом рынке, которая будет показывать появление в нашей стране финансовых пирамид и вероятность появления недобросовестных практик в зависимости от региона», – рассказал он. Пирамиды распределены по регионам неравномерно, отметил он, задача ЦБ – снизить риски того, что они распространятся на другие регионы. Интерфакс

«Первое коллекторское бюро» начинает сбор заявок на бонды

«Первое коллекторское бюро» 17–19 октября проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 объемом 2 млрд руб., говорится в сообщении компании. Сбор заявок начинается в 11.00 мск 17 октября и завершится в 17.00 мск 19 октября 2016 г. Интерфакс

Удаленная идентификация клиентов заработает в 2017 г.

Удаленную идентификацию клиентов банков через Единую систему идентификации и аутентификации планируется запустить в 2017 г., сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. В перечень пилотных операций, которые можно будет совершать с помощью удаленной идентификации, войдет открытие счета физическому лицу. Если эти пилотные операции будут проходить корректно, то дальше перечень операций для граждан будет расширяться. При этом будут установлены лимиты по суммам переводов, однако они пока не определены. Тестировать технологию будет небольшое количество банков. Интерфакс

Группа «Тинькофф банка» повысила прогнозы на 2016 г.

TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования») повысила прогноз по чистой прибыли на 2016 г. с 7–8 млрд до 9–10 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) в 2016 г. ожидается на уровне 35% по сравнению с предыдущим прогнозом в 30%. Предполагается, что чистый кредитный портфель после вычета резервов в 2016 г. вырастет на 24% против 15–20% роста, ожидавшегося ранее. Стоимость риска ожидается на уровне 8,5–9,5% против предыдущего прогноза в 10–12%. Интерфакс

ЦБ продолжит проводить депозитные аукционы

В ближайшие месяцы ЦБ продолжит абсорбировать избыточную ликвидность на депозитных аукционах, говорится в докладе регулятора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Проведение аукционов репо будет способствовать сохранению однодневных ставок межбанковского кредитования и репо вблизи ключевой ставки ЦБ. «На депозитные операции Банка России предъявляли спрос преимущественно банки, перешедшие к профициту ликвидности», – говорится в документе. Интерфакс