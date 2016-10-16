$100 млрд в технологии

SoftBank, возглавляемый Масаёси Соном, весьма активно инвестирует в самые разные предприятия по всему миру, включая китайскую Alibaba Group Holding, американского сотового оператора Sprint и британского разработчика чипов ARM Holdings. В пятницу японская корпорация объявила о намерении в течение пяти лет вложить не менее $25 млрд в новый фонд под названием SoftBank Vision Fund. SoftBank сообщает также, что саудовский фонд национального благосостояния (PIF) может в тот же период дополнительно инвестировать в этот фонд $45 млрд. В заявлении SoftBank говорится о переговорах «с рядом крупных глобальных инвесторов», которые, присоединившись к проекту, могут довести объем фонда до $100 млрд, – в этом случае он станет крупнейшим в мире инвестором в области высоких технологий.

Инвесторы продолжают вкладывать огромные суммы в компании вроде Uber Technologies, хотя многие в отрасли опасаются, что рынок перегрет. На этом фоне SoftBank также не снижает инвестиционной активности – за последние два года корпорация совместно с партнерами вложила в IT-активы более $45 млрд, а в начале 2016 г. создала отдельное предприятие, специализирующееся на зарубежных инвестициях.

В сентябре SoftBank купил ARM Holdings за $32 млрд. Среди недавних инвестиций можно отметить также участие в раунде финансирования китайского аналога Uber – Didi Chuxing Technology, – позволившего компании привлечь $4,5 млрд, и вложение $1 млрд в крупнейшего южнокорейского оператора электронной коммерции Coupang. Для финансирования новых проектов SoftBank использует прибыль от сделанных ранее успешных инвестиций. Так, японская компания продала 28% в Alibaba за $10 млрд. Еще $8,6 млрд было выручено от продажи акций финского разработчика мобильных игровых приложений Supercell Oy. Кроме того, SoftBank берет значительные кредиты, в результате чего его облигации недавно даже получили рейтинг мусорных.

История успеха Первая инвестиция в Alibaba была сделана SoftBank в 2000 г. – японская корпорация вложила $20 млн в тогда еще крошечное предприятие электронной торговли. Впоследствии Alibaba стала крупнейшей в Китае онлайновой торговой площадкой, оцениваемой в $249 млрд, и самым успешным вложением Сона.

Партнерство с саудовским фондом значительно расширяет инвестиционные возможности SoftBank. PIF – основная структура, с помощью которой Саудовская Аравия планирует диверсифицировать свою экономику, до сих пор основывавшуюся на продаже нефти. После 2014 г. цены на нефть резко упали, ударив по финансам королевства, у которого углеводородное сырье обеспечивает более двух третей правительственных доходов. В прошлом году бюджетный дефицит Саудовской Аравии достиг рекордной отметки в $98 млрд, что соответствует 16% ВВП.

«PIF готовится к закату на нефтяном рынке, – говорит Джон Сфакианакис, экономист из Gulf Research Center. – Теперь им нужна новая история успеха, вроде Alibaba».

SoftBank сообщает, что руководить новым фондом будет Раджив Мисра, сейчас возглавляющий подразделение стратегического финансирования японской компании. В проекте также будут участвовать бывший специалист Deutsche Bank Низар аль-Бассам и бывший партнер Goldman Sachs Далинк Арибурну.

Сон основал SoftBank в 1981 г., и с тех пор компания накопила огромный опыт инвестирования в информационные и телекоммуникационные технологии. В частности, она была одним из первых инвесторов в Yahoo – этот проект был очень успешным и принес SoftBank солидную прибыль в начале 2000-х.

В последние годы Сон старается сделать инвестиционную деятельность SoftBank более упорядоченной – с этой целью зарубежные операции были отделены от телекоммуникационного бизнеса в Японии. Помимо IT-сектора SoftBank уделяет внимание и другим направлениям. В частности, в 2015 г. компания в партнерстве с тайваньской Foxconn и индийской Bharti Enterprises инвестировала порядка $20 млрд в развитие технологий возобновляемой энергии в Индии.

Перевел Александр Силонов