Взлом Yahoo может дорого обойтись владельцам компании

Verizon может потребовать изменить условия поглощения Yahoo из-за произошедшей утечки данных. В июле мобильный оператор объявил о покупке интернет-компании Yahoo за $4,83 млрд. В сентябре Yahoo сообщила, что подверглась масштабной хакерской атаке, в ходе которой были похищены личные данные не менее 500 млн пользователей. WSJ

HP готовится сократить до 4000 сотрудников

HP Inc. в ближайшие три года собирается сократить от 3000 до 4000 рабочих мест из-за спада бизнеса в условиях волатильности на рынке. HP, появившаяся в результате прошлогоднего раздела корпорации Hewlett-Packard, специализируется на продаже печатающих устройств и поставке расходных материалов к ним. Ведомости

В Китае недовольны iPhone 7

Китайские пользователи смартфонов iPhone 7 все чаще жалуются на слабый сигнал и помехи связи, сообщает агентство Bloomberg. Чат китайского мессенджера QQ, где пользователи iPhone 7 оставляют свои жалобы о работе устройства, вырос до 1600 пользователей. Критики iPhone 7 утверждают, что в режиме ожидания новые смартфоны не принимают входящие мобильные вызовы и ругают службу поддержки Apple. Интерфакс

ИРИ выбирает госмессенджер

Институт развития интернета отобрал 13 финалистов проекта по созданию госмессенджера, говорится в сообщении ИРИ. Это компании «Киберника», «Примавера», УКТ, «Актор», «Мегафон», «Платформа кубик»,«Оммджи технолоджи», Nexters, Mail.ru, «Диалог», ФГУП «ГлавНИВЦ управления делами президента РФ», «Ростелеком» и «РТ-информ». В ближайшие несколько месяцев их продукты будут тестировать госструктуры. Ведомости