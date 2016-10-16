«Альпари» берет Москву

Крупная региональная сеть магазинов косметики и бытовой химии «Альпари» купила московские «Ситимаркет» и «Бьюти маркет». Так казанская компания сможет начать работать в столице и сразу попасть в десятку лидеров рынка

Региональная сеть магазинов косметики и бытовой химии (дрогери), казанская «Альпари», покупает сети московских конкурентов – «Ситимаркет» и «Бьюти маркет». О сделке «Ведомостям» рассказали сотрудники компании-конкурента и дистрибутора бытовой химии, знающие об этом от менеджеров столичных сетей. Директор по развитию сети «Альпари» Марат Ахунзянов сказал, что сделка еще не закрыта, и отказался от других комментариев. Совладелец сетей «Ситимаркет» и «Бьюти маркет» Василий Тарадин не ответил на звонки «Ведомостей».

Год назад столичные «Ситимаркет» и «Бьюти маркет» объединились. Тогда представители обеих компаний говорили «Ведомостям», что слияние позволит покупать больше товаров по меньшим ценам, расширить ассортимент и увеличить число покупателей. Сделка в то время была безденежной, утверждали собеседники «Ведомостей».

В 2015 г. обе компании провели эффективную предпродажную подготовку, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Ситимаркет» закрыл 10 убыточных магазинов и значительно улучшил финансовые показатели. При уменьшении продаж на 13,9% до 873 млн руб. компания после убытка 2014 г. смогла получить чистую прибыль – 46,15 млн руб. Чистый долг составил 190 млн руб., или 2,7 EBITDA, оценивает Бурмистров. Выручка «Бьюти маркета» за 2015 г. превысила 740 млн руб. при убытке в 13,1 млн руб. (против 52,5 млн руб. в 2014 г.) и чистом долге в 268 млн руб., добавляет Бурмистров. Совокупная выручка объединенной компании превысила 1,61 млрд руб. при чистом долге на начало 2016 г. 458 млн руб., или 6,4 EBITDA, заключает он.

Юрлица, связанные с сетью «Альпари», контролируются владельцем компании «Авиа-кос» Дмитрием Блохиным, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В них же говорится, что Блохин является и гендиректором ООО «Бьюти маркет». «Авиа-кос» – крупный региональный дистрибутор косметики, парфюмерии и бытовой химии. Выручка компании в 2015 г. составила 2,8 млрд руб. «Альпари» с 193 точками – ее розничный проект, говорится на сайтах компаний.

Таким образом, учитывая потенциальную синергию не только с розничным, но и с оптовым бизнесом Блохина, владельцы столичных сетей, вероятнее всего, отдают их не только за долги, но и получат пусть и небольшие, но наличные деньги, рассуждает Бурмистров. Он считает, что продавцы могут получить до 120 млн руб.

Причин, по которым владельцы объединенной сети «Ситимаркета» и «Бьюти маркета» могли решиться на продажу, может быть несколько, предполагает гендиректор сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин. «Одна из причин – неадекватная ценовая политика», – говорит он. Ритейлер оказался не готов начинать работать с более низким ценовым сегментом, думает он. Для казанской же компании покупка московских сетей – это прежде всего входной билет на столичный рынок, отмечает Баулин: «Хватит ли денег на дальнейшее развитие, это уже другой вопрос».

В дрогери быстрее всего растет доля продаж товаров со скидками и другими маркетинговыми акциями по сравнению с остальными товарами повседневного спроса, напоминает Бурмистров. В России продажи по промоакциям в магазинах современного формата (т. е. в супермаркетах, «магазинах у дома» и т. п.) в основных товарах повседневного спроса за январь – июнь 2016 г. выросли на 8 п. п. год к году до 47%, по данным исследования Nielsen Promo Pressure. В категории «кондиционеры для белья» по различным акциям продается 75% товаров, в стиральных порошках – 68%, в средствах для мытья посуды – 63%, в шампунях – 58%, зубной пасте – 53%.

Это значит, что такие компании, как «Магнит косметик» и крупные продовольственные ритейлеры, получают преимущество по цене на полке в продажах косметики и бытовой химии и это приводит к консолидации рынка дрогери, считает Бурмистров.

По итогам 2016 г. совокупная выручка сетей «Альпари», «Ситимаркет» и «Бьюти маркет» может вырасти более чем в 1,8 раза и превысить 4 млрд руб. без НДС, прогнозирует Бурмистров. При этом большинство региональных сетей бытовой химии и косметики теряют выручку и закрывают магазины: например, «Рубль бум» закрыл более 100 магазинов, «Санги стиль» – свыше 50 точек, напоминает эксперт. В результате объединенная казанско-московская компания сможет войти сразу в десятку крупнейших сетей дрогери в России, а в Московском регионе – в пятерку лидеров, оценивает он. Сейчас, по данным «Infoline-аналитики», крупнейшая по выручке сеть дрогери – «Магнит косметик», игрок № 2 – «Улыбка радуги» (см. таблицу).