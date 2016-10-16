Минсельхоз обяжет производителей писать на этикетках вин, где сделано их сырье. Так министерство рассчитывает стимулировать инвестиции в виноградники

Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Вино с пропиской

Минсельхоз предложил ука­зывать на бутылках с вином страну происхождения виноматериалов, сообщило министерство. 14 октября Минсельхоз внес на рассмотрение в заинтересованные ведомства проект поправок в закон о регулировании алкогольного рынка. Заинтересованные ведомства – Минэкономразвития и Минфин, уточнил «Ведомостям» представитель Минсельхоза.

Поправки предлагают наносить на этикетку вин, продающихся в рознице, информацию о происхождении вина, стране, где выращен виноград, произведены виноградное сусло или виноматериалы для данного напитка. Новое требование предлагается ввести в действие с 1 июля 2017 г.

В Минэкономразвития предложения Минсельхоза пока не поступали, сказал представитель ведомства. Представитель Минфина на запрос не ответил.

Маркировка страны происхождения сырья для вина создаст равные условия для производителей алкогольных напитков из винограда, выращенного в России, и тех, кто использует иностранное сырье, считает Минсельхоз. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев уверен, что так у производителей появится стимул закладывать больше виноградников, развивать российское виноделие (его слова приводятся в сообщении ведомства).

Дороже не продавать 200-250 руб. такую минимальную розничную цену за бутылку вина 0,75 л предлагает установить уже в 2017 г. Минсельхоз. Об этом 14 октября заявил директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев, сообщил «Интерфакс»

Важно указывать на этикетке происхождение винограда, чтобы потребитель знал, что вино не просто разлито в России, но и выращено, соглашается президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Летом этого года Ткачев предложил стимулировать инвестиции в виноградники либо увеличив пошлину на ввоз виноматериалов в Россию, либо полностью запретив его импорт через 5–7 лет. Полностью заместить импорт виноматериалов можно, если до 2020 г. в стране заложить 50 000 га новых виноградников, которые через 10 лет принесут 200 000 т винограда, говорил тогда «Ведомостям» представитель Минсельхоза.

На каком этапе находится разработка этого проекта, представитель министерства в пятницу «Ведомостям» не ответил. По итогам 2016 г. площадь виноградников в России составит только 6000 га, прогнозирует Попович.

Производитель вин «Абрау-Дюрсо» использует импортные виноматериалы, произведенные в ЮАР и Аргентине, для вин Abrau Light и «Русское шампанское», говорит представитель компании. Причина – российского винограда приемлемого качества пока недостаточно, объясняет он.

По данным Минсельхоза, в 2015 г. Россия импортировала 20 млн дал виноматериалов (35% от всего российского рынка). Такая же доля в продажах вин пришлась на импорт ($692,4 млн), приводит данные министерство.

В России же за 2014–2015 гг. производство винодельческой продукции выросло на 12,2% до 87,5 млн дал, из них примерно половина – вино и винные напитки, по данным Минсельхоза.

Продажи российского вина растут у основных торговых сетей. У «магазинов у дома» «Дикси» за два последних года доля российских вин в категории увеличилась с 15 до 25%, сообщал ритейлер. После вхождения Крыма в состав России в сети появились новые тихие и игристые вина от производителей Алушты, Массандры, Евпатории и др. У сети супермаркетов «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) доля российских вин в категории за девять месяцев 2016 г. выросла на 4,7 п. п. год к году, сообщил представитель X5.