Больше драмы для ТВ-3

Канал ТВ-3 покажет несколько дорогих драматических сериалов, которые снимались для ТНТ, рассказал в интервью «Ведомостям» генеральный директор субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Артур Джанибекян (см. стр. 08). Эксперимент с расширением аудитории ТНТ за счет новых форматов признан неудачным, канал возвращается к старой концепции юмористического и молодежного, объяснил он. Разработанные и отснятые экспериментальные проекты будут показаны в эфире ТВ-3, добавил Джанибекян: «Не все, конечно, те, что подойдут по концепции каналу ТВ-3. Посмотрим, как их примет аудитория, что-то оставим в эфире, что-то доведем до ума». По его словам, речь идет о четырех-пяти крупных проектах. Джанибекян назвал «Ведомостям» два из них: это продолжение сериала «Чернобыль» и новый сериал Gogol о том, как молодой Николай Гоголь пишет «Вечера на хуторе близ Диканьки». Первый сезон «Чернобыль. Зона отчуждения» вышел в эфире ТНТ осенью 2014 г. Gogol снимает продюсерская компания Александра Цекало «Среда». Оба сериала обозначены как мистические. Дорогие драматические сериалы подтолкнут к росту аудиторию ТВ-3, считает Джанибекян.

ТНТ, ТВ-3, а также «Пятница», «2x2» и ТНТ4 входят в ГПМ РТВ. Выручка пяти каналов субхолдинга в 2015 г. выросла на 2,6% до 31,9 млрд руб., за январь – июнь 2016 г. она увеличилась на 14% год к году, а рекламные доходы – на 18%, сообщил Джанибекян. Получается, по рекламной выручке развлекательные каналы «Газпром-медиа» продолжают расти быстрее, чем рынок в целом (+17%, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России).

В январе – сентябре этого года ТНТ смотрело в среднем в день 11,4% зрителей 14–44 лет, это меньше, чем в тот же период 2015 г. (12,8%; данные TNS). Доля ТВ-3 по целевой аудитории 25–59 лет, напротив, немного подросла – 3,5 и 3,4% соответственно.

Эксперименты ТНТ с форматами – одна из причин снижения аудитории, говорит Джанибекян; после возвращения канала к старой концепции аудитория снова растет. ТВ-3 раньше не мог позволить себе такие дорогие качественные проекты, как Gogol и «Чернобыль», рассуждает топ-менеджер, тем более что они удачно вписываются в концепцию этого канала «реальность плюс». А такие известные артисты, как Олег Меньшиков, играющий в Gogol, должны привлечь дополнительное внимание зрителей к проектам и, соответственно, к ТВ-3, рассчитывает он.