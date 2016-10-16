Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Вкратце

Два актива для «Системы»

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство агрохолдинга «Степь» о приобретении 100% ОАО «Солдатское хлебоприемное предприятие» (Солдатское ХПП) и 100% долей ООО «Компания «Март». Солдатское ХПП специализируется на хранении зерна, среди основных контрагентов – Международная зерновая компания и «МЗК-Юг», российские структуры Glencore. Владелец компании – «Паркадо Б.В.», она же владеет 100% долей компании «Март». Агрохолдинг «Степь» принадлежит АФК «Сис­тема». Интерфакс

Совет по сладким напиткам

Консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве России обсудит 17 октября возможное введение акцизов на сладкие напитки, сообщает Минэкономразвития в сети микроблогов Twitter со ссылкой на министра Алексея Улюкаева. ТАСС