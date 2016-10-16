Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Вкратце
Вкратце
Два актива для «Системы»
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство агрохолдинга «Степь» о приобретении 100% ОАО «Солдатское хлебоприемное предприятие» (Солдатское ХПП) и 100% долей ООО «Компания «Март». Солдатское ХПП специализируется на хранении зерна, среди основных контрагентов – Международная зерновая компания и «МЗК-Юг», российские структуры Glencore. Владелец компании – «Паркадо Б.В.», она же владеет 100% долей компании «Март». Агрохолдинг «Степь» принадлежит АФК «Система». Интерфакс
Совет по сладким напиткам
Консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве России обсудит 17 октября возможное введение акцизов на сладкие напитки, сообщает Минэкономразвития в сети микроблогов Twitter со ссылкой на министра Алексея Улюкаева. ТАСС