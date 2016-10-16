Карточный городок

В Зеленодольске ставится эксперимент, который должен показать, можно ли отучить жителей одного города от наличных

На прошлой неделе в Зеленодольске, в 30 км от Казани, стартовал пилотный проект безналичного города – по программе «Безналичный Татарстан». Доля безналичных операций по картам в Татарстане составляет 24%, а в целом по стране – 31%, следует из данных ЦБ на конец первого полугодия 2016 г.

В проекте безналичного города участвуют правительство Татарстана, Сбербанк, банк «Ак барс» и платежная система Mastercard. Все экономически активное население Зеленодольска получит «Карту жителя Татарстана». На ней будет платежное приложение Mastercard, данные паспорта, СНИЛС, полис ОМС, транспортное приложение и электронная цифровая подпись.

«Карта выдается мгновенно за одно посещение банка, никакие документы собирать не нужно, вся информация уже централизована на уровне информационных систем Татарстана – достаточно паспорта. Человек пишет заявление, мы подгружаем его данные, фотографируем, наносим фото на карту и тут же выдаем», – объясняет директор управления карточного бизнеса Сбербанка Ростислав Яныкин.

Одна из сложностей проекта – рассказать населению Зеленодольска (100 000 человек), что можно получить карту, а также научить людей ею пользоваться. «Мне недавно вместе с платежкой за ЖКУ пришла бумажка, что с 17 октября я могу прийти в банк рядом с домом и получить карту жителя, не знаю, идти или нет», ­– поделилась с «Ведомостями» горожанка, сейчас у нее нет банковской карты. Ее дочке тоже пришло письмо, она может прийти за картой с 24 октября.

«С зарплатными клиентами мы работаем так: фотографируем их заранее и приезжаем уже с готовыми картами на предприятие», – объясняет зампред правления «Ак барса» Татьяна Жаркова. «Карта жителя Татарстана» привязывается к тому же счету, что и зарплатная карта, клиент может пользоваться любой из них, – продолжает она, – наши клиенты пенсионного возраста приходят в отделение и получают вторую карту к счету».

Сбербанк и «Ак барс» выдадут карты жителям в соотношении 70 на 30%. С самого начала решено распределить клиентов между банками – в зависимости от того, кто чей клиент, рассказывает Жаркова. Жители Зеленодольска станут клиентами или Сбербанка, или «Ак барса», когда получат карты, которые выполняют прежде всего социальную функцию, продолжает она, но тут же заверяет, что жители смогут пользоваться банковскими приложениями и других банков, получать зарплату на счета в этих банках, это открытый рынок.

Все субсидии и пособия можно получить, просто приложив «Карту жителя» к одному из инфоматов, стоящих по всему городу, теперь нет необходимости возиться с бумажными документами или, например, с бумажными рецептами на лекарства: вся информация записана на карту, рассказывает Яныкин. Поскольку на карте содержится полис ОМС, то с ее помощью можно записаться на прием к врачу, всю информацию о приеме врач отправляет в цифровое облако, а чип на карте является идентификатором, приводит пример Жаркова.

Впервые решение, совмещающее платежное и нефинансовое приложения, появилось в Башкирии, это было еще в 2007 г., вспоминает руководитель Mastercard Алексей Малиновский. В отличие от других проектов эта карта предназначена любому гражданину, а не только какой-то определенной категории, подчеркивает он, технологически важно, что с современным чипом можно обойтись без перевыпуска карты: обновление при смене, например, социальных данных можно производить, записывая их на находящиеся в обращении карты.

Чтобы клиент пришел за картой, нужно его мотивировать, указывает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Для тех, у кого никогда не было карты, это могут быть скидки и бонусы или даже подарки, продолжает Обаева, раньше подобный проект был в Башкирии на базе универсальной электронной карты, сейчас это выходит на новый уровень.

Важно и то, что проект объединяет в одном инструменте несколько функций, считает она: например, для клиента не слишком удобно, когда льготы приходят на «Карту москвича» в одном банке, а пенсию он получает в другом.

«Мы наблюдали за проектом со стороны, он начался до того, как была создана Национальная система платежных карт (НСПК)», – говорит гендиректор НСПК Владимир Комлев (его компания подписала соглашения с несколькими регионами о создании социальной карты с платежным приложением «Мир»). По его словам, когда НСПК реализует что-либо на местном рынке, то анализирует две вещи. Первое – какие будут функции в продукте, чтобы это было понятно, просто и востребовано гражданами. Второе – технологическая готовность: если, например, в Зеленодольске создана инфраструктура во время подготовки проекта, то во всей остальной России нет ни обученных людей, ни единых IT-платформ, ни баз данных, регион региону рознь.

Президент по международным рынкам Mastercard Энн Кернс рассказывала «Ведомостям», что в ближайшем будущем наличные все равно будут сосуществовать с картами и интернет-платежами, поскольку это зависит от смены поколений и того, как люди уже привыкли жить и тратить деньги.

Зеленодольск – пилотный проект программы «Безналичный Татарстан», после чего «Карту жителя Татарстана» получит население других городов. Однако окончательного решения о развитии проекта в других регионах, в том числе в Казани пока нет, указывает Жаркова. Она рассчитывает, что к концу января будут выданы все карты в Зеленодольске, а партнеры будут внимательно анализировать результаты проекта и обратную связь от жителей Зеленодольска.