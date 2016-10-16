Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Кому евро, кому сеть

«Вымпелком» решил нанять McKinsey для консультаций о разделе «Евросети», сообщил «Ведомостям» один из партнеров оператора. Человек, близкий к ритейлеру, подтвердил это, но предупредил, что вопрос не решен. Человек, близкий к оператору, признал, что соглашение с McKinsey подписано, и объяснил: консультант нужен, чтобы уточнить стратегию развития ритейла.

McKinsey должна оценить затраты на разделение «Евросети» и эффект от него, знает собеседник, близкий к ритейлеру. Сотовая розница, как правило, работает в минус, продолжает он, а контрагентов масса – и банки, и поставщики. Для операционного разделения нужно либо договориться с каждым о долге, либо, что проще, но потребует затрат, вывести компанию в ноль.

Разделение «Евросети» (по 50% у «Вымпелкома» и «Мегафона»), по данным собеседников «Ведомостей», обсуждается с весны. Человек, близкий к «Евросети», это подтверждал, но подчеркивал, что решения нет. Операторы хотят забрать по половине салонов (их более 4000) и присоединить к своей рознице, говорили собеседники, обсуждалась и ликвидация бренда. Человек, близкий к партнеру «Вымпелкома», утверждает, что «Мегафон» готов был выкупить бренд, но «Вымпелком» настаивает на его ликвидации при разделении. Близкий к ритейлеру собеседник слышал лишь об идее уничтожить бренд.

«Вымпелком» купил 49,9% «Евросети» за $226 млн у Александра Мамута в 2008 г. Мамут и «Вымпелком» пытались провести первичное размещение, это не вышло, и в декабре 2012 г. Мамут продал оставшееся за $1,07 млрд: 0,1% купил «Вымпелком», по 25% – «Мегафон» и Garsdale Алишера Усманова с партнерами. Доля Garsdale перешла к «Мегафону» в июле 2014 г.

В 2015 г. «Евросеть» вступила в ценовую войну с розничной сетью МТС. Затем «Евросеть», сети ее акционеров и «Связной» бросили торговать устройствами Samsung – и МТС стала крупнейшим продавцом смартфонов Samsung.

Выручка «Евросети» за девять месяцев 2015 г. сократилась по сравнению с девятью месяцами 2014 г. на 15%, зато появилась чистая прибыль в 1,09 млрд руб., а было 175,5 млн руб. чистого убытка. Выручка за 2015 г. не раскрывалась.

«Вымпелком» стал уделять внимание развитию собственной розницы. В конце сентября, например, он объявил, что разработал новую франчайзинговую программу, призванную сократить расходы на строительство салонов и персонал и создать торговые точки в отдаленных регионах. К 2018 г. «Вымпелком» планирует довести розничную сеть с нынешних 3400 до 4500 салонов. Сейчас под управлением франчайзинговых партнеров примерно 2000 салонов, работающих под брендом «Билайн», к 2018 г. их должно стать 3000.

У «Мегафона» и «Вымпелкома» принципиально разные цели, говорит аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович, объясняя, почему операторы снова возвращаются к теме разделения общего актива. «Вымпелком» находится в позиции догоняющего, а у «Мегафона» гораздо более крупная собственная розница, считает аналитик, поэтому компаниям трудно прийти к консенсусу в вопросах развития ритейлера. По оценкам самих операторов, у них сейчас вдвое больше салонов, чем нужно. Это объясняется тем, что им нужно продавать больше контрактов, минимизируя эффект оттока абонентской базы.

По оценке старшего аналитика «Альпари» Романа Ткачука, рыночная стоимость «Евросети» могла бы составить около 30 млрд руб. За основу своих расчетов он брал стоимость идентифицируемых чистых активов «Евросети» на балансе «Мегафона» (28 млрд руб.), а также оценку других ритейлеров, работающих с электроникой.

Представители «Мегафона», «Вымпелкома» и «Евросети» отказались комментировать информацию «Ведомостей». Представитель McKinsey не ответил на запрос.