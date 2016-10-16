В «Башнефти» увольнения

Новый предправления «Башнефти», вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин в пятницу посетил офис в Уфе и нефтеперерабатывающие заводы. Принято решение об увольнении порядка двух десятков топ-менеджеров «Башнефти», в частности всех вице-президентов, не входящих в правление (в нем семь человек) «Башнефти», директоров департаментов, а также главного бухгалтера и главного аудитора. Нефтеперерабатывающие заводы «Башнефти» также остались без руководителя – вице-президент «Башнефти» Яков Полункин руководил тремя филиалами: «Башнефть-Уфанефтехимом», «Башнефть-Новойлом» и «Башнефть-УНПЗ». «Роснефть» это не комментирует. Интерфакс

«Ростех» не даст денег «АвтоВАЗу»

«Ростех» не будет проводить дополнительных денежных вливаний при оздоровлении «АвтоВАЗа», ограничится прощением его долгов, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

«У нас два этапа. Первый этап – Renault 25 млрд руб. вносит в капитал. А вторым этапом мы и свой долг, и долг Renault обнуляем, а Renault еще дополнительно деньги вносит, чтобы у нас [у «Ростеха» остался пакет] в 25% плюс 1 акция, у Renault-Nissan – 25%», – объяснил он и обещал, что Renault объявит оферту миноритариям «АвтоВАЗа». ТАСС

Nordwind будет летать в Нью-Йорк

Авиакомпания Nordwind назначена регулярным перевозчиком между Москвой и Нью-Йорком, сообщила Росавиация: по 7 раз в неделю туда и обратно. Прежде назначенным перевозчиком на этом маршруте была «Трансаэро», затем маршрут получил «Аэрофлот», но в апреле отказался от него. Интерфакс

«Россети» готовы занять

Совет директоров «Россетей» утвердил бессрочную программу облигаций на 100 млрд руб., сообщила компания, срок обращения бумаг – до 30 лет. Сейчас в обращении у «Россетей» облигации на 41 млрд и четыре зарегистрированных, но не размещенных выпуска на 55 млрд руб. Программа позволит гибко подходить к привлечению капитала и выбирать необходимую сумму и срок погашения в соответствии с конъюнктурой, объяснил заместитель гендиректора «Россетей» по финансам Егор Прохоров. Интерфакс

«Ренова» увеличила долю в Petropavlovsk

Lamesa Group Holding S.A. приобрела 1,2211% акций Petropavlovsk, сообщил золотодобытчик. В 2015 г. Lamesa собрала 14,76% Petropavlovsk, позднее доля перешла к группе «Ренова». Теперь у структур Виктора Вексельберга в Petropavlovsk 17,49%. Интерфакс