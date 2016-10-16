Государство вне игры

«Это наши деньги». Эта фраза, сказанная главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным три года назад о перспективах миноритариев «ТНК-BP холдинга» получить дивиденды, стала крылатой. Дивидендов компания не заплатила, а оферту «Роснефть» выставила только после того, как Сечина об этом попросил премьер-министр Дмитрий Медведев.

10 октября Медведев подписал распоряжение о продаже «Роснефти» 50,07% капитала (60,16% обыкновенных акций) «Башнефти». 12 октября сделка была закрыта – «Роснефть» заплатила

Росимуществу 329,7 млрд руб. До 17 ноября «Роснефть» должна выставить оферту другим акционерам «Башнефти». «Насколько я понимаю, по законодательству должны [выставить оферту]», – подтвердил это министр экономического развития Алексей Улюкаев. Оферта будет, говорят два федеральных чиновника. «Мы будет действовать строго в соответствии с действующим законодательством», – заявил «Ведомостям» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Оферта должна быть сделана по наибольшей из двух цен: средневзвешенной на бирже за полгода до сделки или по цене последней сделки. «Роснефть» купила обыкновенные акции «Башнефти» на 24% дороже средневзвешенной цены на бирже за последние шесть месяцев. Так как привилегированные акции «Башнефти» не имеют права голоса, то делать оферту «Роснефти» нужно только владельцам обыкновенных бумаг, уточняет партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Если все акционеры захотят продать акции, то «Роснефти» придется заплатить 218,3 млрд руб. Без учета пакета Башкирии, которая не раз заявляла, что продавать акции не будет, – 76,9 млрд руб.

Но «Роснефть» может сэкономить – Госдума в ноябре может рассмотреть законопроект, который позволит «Роснефти» не выставлять оферту миноритариям «Башнефти».

Депутат-единоросс Александр Меткин еще 5 июля внес поправки к закону «Об акционерных обществах». Он предложил освободить общество от обязанности делать оферту «при передаче акций между юридическими лицами, находящимися под контролем Российской Федерации, определяемым в соответствии с МСФО <...> в результате исполнения актов президента или актов правительства». Меткин также предлагает придать закону обратную силу.

Никакой спешки в принятии этого законопроекта не планируется и он планово включен в работу комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям на ноябрь, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Николай Николаев. «В портфеле комитета очень много законопроектов, мы просто смотрим, что нам досталось от предыдущего созыва, и расписываем в работу», – объяснил он. Высокопоставленные чиновники говорят, что про законопроект им не известно.

«Ведомости» опросили юристов, может ли «Роснефть» подпасть под это исключение, если законопроект будет принят в нынешнем виде. Пятеро из семи считают, что поправки позволят «Роснефти» избежать оферты. «По МСФО «Роснефть» подпадет под определение контролируемой Российской Федерацией, а вторая статья законопроекта придает ему обратную силу, так что это позволит не делать оферту миноритариям «Башнефти», – говорит партнер Goltsblat BLP Антон Панченков. Для корпоративного права законы, имеющие обратную силу, несвойственны. Но если такой закон будет принят, он поможет «Роснефти» избежать оферты, отмечает Фролов. С этим согласны партнеры юридических компаний «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов, Westside Advisors Сергей Водолагин и Orient Partners Илья Федотов.

Законопроект говорит о «передаче акций между юридическим лицами», т. е. приобретение акций напрямую из федеральной собственности технически под это положение может не подпадать, осторожен партнер юридической компании Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Сомнительно, что в текущем виде это исключение вообще может быть исполнено, говорит партнер адвокатского бюро КИАП Антон Самохвалов. «Ни акты президента, ни акты правительства не могут обязывать акционерное общество даже со 100%-ным участием государства совершать или не совершать определенную сделку, – указывает Самохвалов. – Для этого есть корпоративные процедуры».

Законопроект писался под «Газпром», чтобы тому не пришлось выставлять оферту миноритариям газораспределительных организаций, приобретенных по постановлению правительства у «Роснефтегаза», пишет «Интерфакс» со ссылкой на одно из ведомств. Никакого отношения к «Газпрому» и «Башнефти» законопроект не имеет, он был написан почти полгода назад, утверждает Меткин. Но для чего он подготовлен, депутат говорить не стал.

Это не единичный случай, когда закону придавалась обратная сила. Но, как правило, законодатель старается не ущемлять чьи-либо права, в этом случае права миноритариев «Башнефти» могут быть ущемлены, отмечает Федотов. «Это может повлиять на инвестиционный климат в стране», – говорит юрист. Это еще один шаг в сторону придания государству как участнику гражданского оборота привилегированного положения по сравнению с частными субъектами, возмущен Водолагин. «Получается, что если 30%-ный пакет акций публичного акционерного общества приобретает частный субъект, то он обязан сделать предложение о выкупе акций у других акционеров. А если в такой же ситуации находится государство, то оно не будет должно делать обязательное предложение о выкупе акций. Согласно Конституции в России признаются и равным образом защищаются как частная, так и публичная собственность, – напоминает Водолагин. – Если государство считает, что оно должно обладать привилегированным положением внутри компании, то оно вполне может работать в форме государственного унитарного предприятия, где ему не нужно будет считаться с мнением других акционеров по причине их отсутствия».

Информация о законопроекте напугала инвесторов: обыкновенные акции компании в пятницу подешевели на 6,37%, а привилегированные – на 4,41%. Дневной оборот обыкновенными акциями «Башнефти» был вдвое больше обычного – сделок было совершено примерно на 1 млрд руб. против 400–500 млн руб. в обычный день. Сделок с привилегированными бумагами было втрое больше обычного – на 343 млн руб. против 77–140 млн руб. в день, рассказывает трейдер крупного банка. Впрочем, аналитики Citi считают, что у «Роснефти» должны быть веские причины консолидировать «Башнефть» – это лучше раскроет синергетический эффект от покупки.

В подготовке статьи участвовали Маргарита Папченкова, Иван Песчинский, Алина Фадеева