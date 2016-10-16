Индия покупает российское

Несколько крупных двусторонних соглашений в сфере военно-технического сотрудничества были подписаны по итогам прошедших в субботу переговоров президента России Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди. Эта встреча состоялась на полях прошедшего на индийском острове Гоа саммита БРИКС.

В частности, стороны подписали межправительственное соглашение, которое открывает путь к заключению контракта на поставку Индии четырех дивизионов зенитно-ракетной системы большой дальности С-400. До сих пор эта мощная система была экспортирована только в Китай – в 2014 г. был подписан контракт на поставку четырех дивизионов стоимостью около $2 млрд. По словам редактора издания Moscow Defense Brief Михаила Барабанова, ранее Индия фактически заказала израильским компаниям разработку зенитно-ракетного комплекса большой дальности Barak 8 и решение в пользу российской системы может означать, что индийцы не вполне удовлетворены характеристиками израильского изделия.

Кроме того, Москва и Дели подписали межправительственное соглашение о продаже Индии четырех фрегатов проекта 11356. Ранее Индии было поставлено шесть фрегатов этого типа, а в 2011 г. еще шесть фрегатов заказало на калининградском судостроительном заводе «Янтарь» для Черноморского флота Минобороны России. Три фрегата построены, но еще у трех, постройка которых началась, возникли проблемы с достройкой из-за кризиса на Украине – украинское предприятие «Зоря-машпроект» отказалось поставлять уже оплаченные газотурбинные двигательные установки для этих кораблей. В конечном счете было решено, что для Индии эти установки будут поставлены, при этом один корабль будет достроен в России, а корпуса других перевезут для достройки в Индию (где будет заложен и четвертый фрегат), говорит человек, близкий к руководству «Рособоронэкспорта». Такая схема помимо прочего отвечает концепции Make in India, направленной на повышение роли индийской промышленности и являющейся официальной политикой правительства премьера Моди.

Против давления Страны БРИКС выступают за решительные действия в борьбе с терроризмом, но при этом не приемлют «политику силового давления в любой форме, ущемление суверенитета других государств», заявил Путин по итогам саммита.

Но настоящим триумфом концепции Make in India стало трехстороннее межкорпоративное соглашение о создании совместного предприятия по сборке в Индии легких вертолетов Ка-226Т, подписанное «Рособоронэкспортом», «Вертолетами России» и индийской государственной компанией HAL. Эти вертолеты для нужд индийских силовиков будут собираться в Индии с максимально возможной локализацией производства, а общее количество произведенных машин может достичь нескольких сотен. По словам представителя российского Министерства промышленности и торговли, планируется, что первые 60 вертолетов будут поставлены из России, а 140 – произведены на этом новом предприятии.

По словам человека в российской оборонной промышленности, на Гоа было подписано и давно обсуждавшееся соглашение о передаче Индии в лизинг многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971 из состава российского Военно-морского флота, для чего она пройдет ремонт и модернизацию. В 2007 г. Индии уже была передана в лизинг за $900 млн достроенная атомная лодка этого типа «Нерпа», получившая в индийском флоте название Chakra в честь советской атомной лодки проекта 670, которую СССР передал в аренду Индии в 1988–1990 гг.

По оценке эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, подписание даже таких соглашений, которые еще не являются контрактами, открывает путь к реализации проектов, общая стоимость которых явно превышает $6 млрд.