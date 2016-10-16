Видео с выборов прибавило в цене

Организация видеонаблюдения за выборами в Госдуму стоила федеральному бюджету почти в 2 раза дороже, чем планировалось. Это следует из документов, которые прилагаются к проекту правительственного постановления о правилах компенсации затрат на обеспечение видеонаблюдения и трансляции изображения с избирательных участков (опубликован на портале раскрытия информации). В общей сложности на эти цели в бюджете 2016 г. предусмотрено 232 млн руб. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова называла цифру в 120 млн руб. – это, по ее словам, позволило добавить к 15 регионам, которые самостоятельно изыскали силы и средства на организацию видеонаблюдения (в их числе Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Ростовская, Самарская и Ярославская области, а также Ингушетия и ХМАО), еще более 10 городов-миллионников. Впоследствии зампред ЦИК Николай Булаев оценил размер расходов всех городов-миллионников в «150 млн руб., плюс-минус». Особое беспокойство в Центризбиркоме вызвала неспешность, с которой регионы заключали соответствующие соглашения с «Ростелекомом»: за три недели до выборов у компании еще не было подписанных контрактов, хотя работы по установке оборудования уже начались, говорил «Ведомостям» представитель «Ростелекома».

Действительно, как следует из документов правительства, подавляющее большинство контрактов заключено всего за два-три дня до голосования, а в Волгоградской, Ростовской и Свердловской областях – уже постфактум (в Свердловской области – лишь 5 октября). При этом только 13 регионов, которые получат компенсацию из бюджета, потратили на видеонаблюдение не менее 274 млн руб. Из них больше всех – 57 млн руб. – израсходовала Самарская область, которая решила проводить видеонаблюдение своими силами (ей планируют компенсировать 16 млн руб. – стоимость наблюдения в областном центре). На втором и третьем месте – Татарстан и Башкирия (см. таблицу).

нет фото Элла Памфилова председатель Центризбиркома Это [видеонаблюдение на участках] дисциплинирует всех участников процесса, люди будут понимать, что они под камерой. И, во-вторых, это потом позволяет выявлять нарушения.

Сюжеты о попытках фальсификации итогов голосования, которые оказались в интернете благодаря видеонаблюдению, были немногочисленными, но достаточно показательными, говорит эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин. Он напоминает, что подавляющее большинство случаев, когда удалось добиться отмены результатов голосования, обеспечены именно публикацией такого рода видеороликов. «К сожалению, свидетельские показания организаторов выборов не убеждают, только записи видеорегистратора», – констатирует эксперт.

Как ранее сообщал ЦИК, по факту вброса бюллетеней на избирательном участке № 1958 в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело, а результаты голосования там отменены. На появившемся на YouTube видео с этого участка было хорошо видно, как члены избирательной комиссии встают перед урнами для голосования, прикрывая собой вброс. Также были признаны недействительными результаты голосования на избирательном участке № 221 Нижнего Новгорода, где было снято похожее видео.

Для того чтобы видеонаблюдение превратилось в действительно эффективную систему противодействия нарушениям, должно выполняться как минимум два условия, настаивает Бузин: видеокамеры должны появиться в территориальных избирательных комиссиях (нередко именно там совершаются разного рода манипуляции с результатами голосования), а также должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к результатам наблюдения.