Новый формат для Сирии

В субботу в швейцарской Лозанне прошли новые переговоры по Сирии, в которых приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Иордании, Египта и Ирака. Переговоры завершились без какого-либо прорывного результата или даже финального документа. Участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшее время, сообщил в субботу Лавров: «Мы высказались однозначно, чтобы как можно скорее, не затягивая, начать политический процесс. Есть несколько идей, которые сегодня обсуждали в этом кругу, представляющем достаточно влиятельные страны, которые могут воздействовать на ситуацию». Керри назвал встречу в Лозанне конструктивной, а в воскресенье поучаствовал в Лондоне в других переговорах по Сирии – с министрами иностранных дел Великобритании, Франции и Германии.

Режим прекращения огня был объявлен в Сирии около месяца назад, но продержался совсем недолго. В начале октября Вашингтон объявил, что отказывается от сотрудничества с Россией по перемирию в Сирии, аргументировав это тем, что Москва выбрала путь, несовместимый с прекращением боевых действий.

Наказать Россию На заседании Европейского cовета 20–21 октября Ангела Меркель выступит за ужесточение санкций против России из-за ее действий в Сирии, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник в окружении канцлера.

Формат новых переговоров с привлечением региональных игроков является необходимостью, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская: «Для Вашингтона и Москвы, имеющих свои ограничения в Сирии, согласование позиций с региональными игроками необходимо. Понимание необходимости скорейшего возобновления мирного процесса, к которому пришли на переговорах в Лозанне, уже имеет большую значимость». Однако при таком формате консенсуса достичь сложнее, поскольку противоречия есть не только между США и Россией, но и между самими региональными державами, напоминает эксперт: «Например, отношения между Ираном и Саудовской Аравией откровенно враждебные. Понятие «союзник» в контексте Сирии вообще относительно».

Формат с региональными игроками не самый выгодный для России, потому что у нее в регионе почти нет точек опоры, убежден руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин: «Новый формат нужен, чтобы уйти от двустороннего диалога, ведь он подорван, а доверие утрачено, поэтому нужна свежая кровь. Позиции Вашингтона в регионе значительно сильнее, большая часть этих стран по ту сторону фронта. У России нет союзников, кроме Ирана и Египта, который сейчас находится в сложной ситуации и уклоняется. США хотят мобилизовать региональных игроков и возложить на них большую долю ответственности». От затягивания переговоров проигрывают все, полагает Шумилин: «Происходящее в Алеппо – это сильнейший удар по имиджу России в мире, она там мало что выигрывает в политическом и международном срезе, но, видимо, что-то выигрывает на поле боя. Сейчас в Сирии по масштабам жертв и разрушений самая сложная ситуация после Второй мировой войны, поэтому категорию «выигрывают – проигрывают» могут использовать только на нашем телевидении: стерли с лица земли город – победили, а то, что там все население сгорело, никого не волнует».