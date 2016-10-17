Статья опубликована в № 4183 от 17.10.2016 под заголовком: Слова

Игорь Зубов

«К этому нет ни экономических, ни кадровых, ни организационных оснований. Это приведет к ослаблению системы и к сбоям в ее работе».

Замминистра внутренних дел раскритиковал идею создания муниципальной милиции, хотя и считает ее «нормальной» и соответствующей Конституции. («Интерфакс»)

Йенс Столтенберг

«Сейчас у нас этап беспрецедентных отношений [с Россией]. Наша формула – «оборона и диалог», внимание: не «оборона или диалог».

По словам генсека НАТО, альянс не находится с Россией в состоянии холодной войны, но и «былого партнерства, над которым мы работали годами, нет». («Интерфакс»)

Владимир Мединский

«Сравнивать Ивана Грозного надо не с матерью Терезой и Махатмой Ганди, а с его современниками, которые правили <...> в просвещенной Европе».

Министр культуры напомнил, что Карл IX вырезал «примерно 30 000 гугенотов за несколько дней», а за годы опричнины погибло от 3000 до 7000 человек. (ТАСС)