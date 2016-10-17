Локализация не работает

В понедельник премьер Дмитрий Медведев проведет ежегодное заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). В этом году участников заседания стало больше, говорит управляющий партнер EY по России Александр Ивлев: участие подтвердили около 40 глобальных руководителей международных компаний (33 в 2015 г.). Бизнес приехал за определенностью и стабильностью, говорят опрошенные «Ведомостями» сотрудники международных компаний: главная задача – закрепить правила игры и доступа на рынок. Инвесторам нужны четкие и ясные правила, согласен Ивлев.

В проекте коммюнике («Ведомости» ознакомились с его копией) бизнес просит в числе прочего улучшить систему импортозамещения, на которое правительство сделало ставку в борьбе с кризисом. Иностранный бизнес заинтересован в импортозамещении, но мешает регулирование, говорит сотрудник иностранной компании, знакомый с докладом КСИИ.

Претензий много. Например, правительство ввело правило «третий лишний»: иностранный поставщик не допускается к конкурсу, если заявки подали хотя бы две компании из стран Евразийского экономического союза. Но доступ к госзаказу все равно будет ограничен для части производителей, которые уже запустили локализацию. Например, закупать импортные лекарства, упакованные в России, можно было только до конца 2015 г., вспоминает топ-менеджер международной компании: дополнительных критериев локализации после 2015 г. не появилось и производители, уже вложившие средства, рискуют лишиться доступа к заказам. Это лишает локализацию смысла, жалуется он.

В пищевой промышленности система стимулирования инвестиций в локализацию почти не работает, говорит член КСИИ. Преференции распространяются на отдельные виды товаров, рассказывает он, в основном машиностроение, но не на сырье или ингредиенты. Чтобы соответствовать критериям локализации, необходимо закупать российское сырье, но найти его часто не удается: иногда предлагают купить переупакованные китайские, европейские продукты, рассказывает сотрудник международного производителя товаров массового спроса.

Старые проблемы Рабочие группы КСИИ, как и в прошлые годы, составили рекомендации по 11 темам – от таможенного администрирования до энергоэффективности и развития Сибири и Дальнего Востока. Например, они просят смягчить нормативы для сточных вод предприятий и доработать систему утилизации отходов.

Многие виды сырья и упаковочных материалов приходится напрямую закупать в Европе, отмечает вице-президент по устойчивому развитию бизнеса Unilever Ирина Бахтина, хотя компаниям выгодно местное сырье, чтобы уходить от курсовой зависимости. Проблема с сельскохозяйственным сырьем решается, но постепенно, продолжает она.

Члены КСИИ предлагают при разработке показателей локализации учитывать, что не всегда есть возможность производить сырье в России, рассказывает член совета, знакомый с предложениями КСИИ.

Мешают локализации и слишком сложные таможенные процедуры, отмечает член совета, особенно при переработке. Этот механизм позволяет компании избежать высоких импортных пошлин. Но перечень товаров, которые можно перерабатывать, ограничен, а подтвердить страну происхождения после переработки трудно. На идентификацию иностранных товаров в продуктах переработки уходит от нескольких дней до месяца, говорит сотрудник международной компании.

Локализации мешает не только регулирование, но и особенности рынка. Решения российские компании принимают непоследовательно и непрозрачно, согласование растягивается на месяцы и даже отвечать за решения некому, жалуется топ-менеджер иностранной компании. Компании нацелены на краткосрочный результат, подтверждает руководитель российской «дочки» крупного международного холдинга, хотя иностранцы уже привыкли.

Российские поставщики не хотят подстраиваться под требования покупателей, сетует менеджер производителя массовых товаров, большинству иностранных компаний нужна готовая продукция: «Не просто петрушка, а порезанная и засушенная по стандартам качества продукции». Но многим поставщикам не хочется выходить из комфортного круга покупателей. Крупные компании не заинтересованы подстраиваться под критерии иностранного бизнеса, подтверждает член КСИИ, а найти других трудно.

Опрошенные члены КСИИ рассчитывают, что совет поможет им. КСИИ – это возможность представить свои варианты решения проблем, поделиться опытом, отмечает Бахтина. Но о многих проблемах члены КСИИ говорят уже по многу лет (см. врез). Они остаются без ответа, что только усиливает неопределенность, считает бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков, отвечавший за работу с инвесторами: у иностранного бизнеса формируется ощущение, что к нему не прислушиваются.