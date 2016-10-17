Неразвивающаяся аномалия

Экономический бум в развивающихся странах был аномалией. Они больше не смогут расти так быстро, как в 2000-е гг., считают в Capital Economics

Стремительный рост развивающихся экономик в 2000-е гг. был аномалией и уже не повторится, говорится в отчете Capital Economics. Буму способствовал переход многих стран к рыночной экономике в 1990-е гг., синхронный рост во всех регионах мира и беспрецедентный подъем в международной торговле.

Теперь темп роста развивающихся экономик вернулся к долгосрочному значению – 3,5–4% в год, отмечают аналитики Capital Economics. На пике в 2007 г. он был равен 8,6%. Нынешний (и долгосрочный) показатель хуже прогнозов МВФ, который ожидает, что рост их экономик ускорится и к 2020 г. превысит 5%.

С 2000 г. вклад развивающихся стран в мировой рост значительно вырос и стал превосходить вклад развитых, указывает Capital Economics. Среди причин – вступление Китая в ВТО в 2001 г. и то, что экономика стран Латинской Америки и бывших республик СССР стала более открытой, считают ее специалисты. Такое может случиться только однажды, приводит FT мнение Марка Уильямса, главного экономиста по азиатскому региону Capital Economics: «Больше не осталось крупных развивающихся рынков, которые еще не интегрировались в мировую экономику».

Мир не торгуется В 2000-х гг. мировая торговля росла намного быстрее экономики в связи с глобализацией, отмечает Уильямс. По его мнению, такое уже не повторится. Как отмечают в отчете специалисты Citigroup, в первой половине 2016 г. рост мировой торговли в объемном выражении фактически остановился, а за последние 20 лет он был таким же слабым, как сейчас, только во время глобальных рецессий в 2001 и 2009 гг.

Замедление развивающихся экономик Capital Economics объясняет ухудшением кредитования, слабым спросом в развитых странах и падением цен на сырье. Но больше всего беспокоит относительно быстрое старение населения и замедление роста производительности труда в развивающихся странах.

Один из важнейших факторов – исчерпание возможностей по наращиванию экспорта Китаем. Темпы роста его ВВП упали до самых низких за четверть века. В сентябре китайский экспорт сократился шестой месяц подряд – на 10% в годовом выражении. Это снижение почти втрое превосходит прогнозы экономистов, опрошенных WSJ и Bloomberg. Импорт тоже оказался хуже ожидаемого, сократившись на 1,9%. Основной причиной аналитик Nordea Bank Эми Юань Чжуан считает слабый спрос в мире. По прогнозам ВТО, мировая торговля в этом году вырастет на 1,7%. В этом случае ее рост уже пятый год подряд будет ниже 3%.

Несмотря на замедление, развивающиеся экономики все еще растут быстрее развитых, указывает Марк Мобиус, исполнительный председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group, – 4% против 2,1% в 2015 г., по данным МВФ. Прогноз фонда на 2017 г. – 4,2 и 1,6% соответственно, на 2018 г. – 4,6 и 1,8%. Многие развивающиеся страны снизили зависимость от цен на сырье и диверсифицировали экономики, развивая такие секторы, как информационные технологии и сфера услуг, продолжает Мобиус, другие показывают значительный прогресс в структурных реформах. Наконец, указывает Мобиус, Китай смог стабилизировать ситуацию после обострения проблем в 2015-м и начале 2016 г.