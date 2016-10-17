Госконтракты зря заключают

Число расторгнутых контрактов растет – их уже больше на треть, чем год назад. Причины – кризис в экономике и строительной отрасли

Размер госзаказа не растет, показал мониторинг Минэкономразвития: за три квартала заключено контрактов на 3,24 трлн руб. – примерно как и год назад (без учета гостайны). Но резко выросли количество и сумма расторгнутых контрактов – на 31 и 28% соответственно. Расторгнутые контракты – это около четверти госзаказа (762 млрд руб., см. график), больше половины приходится на регионы, следует из мониторинга, с которым ознакомились «Ведомости».

Доклад о результатах мониторинга представлен в правительство, подтвердил представитель Минэкономразвития.

Десятка самых крупных расторгнутых в 2016 г. госконтрактов – на строительство, в том числе дорог (см. таблицу). Часть таких контрактов была заключена еще по закону о госзакупках, действовавшему в 2005–2013 гг., уточняет представитель Минэкономразвития.

Почти всегда и государство, и поставщик согласны на расторжение контракта. Неэффективными Минэкономразвития считает около 6900 контрактов на 143 млрд руб.: они были расторгнуты заказчиками в одностороннем порядке или по решению суда. Это означает, что не удалось выбрать квалифицированных исполнителей, пишет Минэкономразвития. Половина расторгнутых контрактов была заключена на электронном аукционе, почти по четверти – закупка у единственного поставщика и на открытом конкурсе.

Кризис – называет представитель Минэкономразвития возможную причину увеличения числа расторгнутых контрактов: меняются цены, сокращается бюджетное финансирование. Второй год действуют антикризисные поправки, позволяющие менять цену контракта, но не всегда это помогает. Часто подрядчики не могут исполнить заказ по цене контракта, а на ее повышение нет денег в бюджете, говорит закупщик одного из госзаказчиков.

Очень много расторгнутых контрактов в этом году именно по стройке, признает федеральный чиновник в Санкт-Петербурге, среди них и на стадион «Зенита». В строительной отрасли сложная ситуация, многие подрядчики банкротятся, а контролирующие органы следят, чтобы контракты с ними оперативно расторгались, объясняет он. Государство теряет на таких контрактах – банкроты не спешат возвращать неотработанные авансы (до 30% контракта), а банки судятся, чтобы не платить по гарантиям, рассказывает федеральный чиновник. Нужен механизм безакцептного списания денег со счетов банков, говорит он.

Вряд ли появилась новая схема незаконного обогащения через расторжение контрактов – деньги, кроме аванса, выплачиваются после выполненных работ, замечает гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Поставщики при расторжении контракта только теряют, так как тратились на участие в торгах, обеспечение заявки и контракта, рассуждает он.