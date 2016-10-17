Цифры. Тенденции. События

60%

Такова вероятность рецессии в США в ближайшие четыре года, показывают результаты опроса, проведенного в октябре The Wall Street Journal среди 59 экономистов. Если пессимистичный прогноз не сбудется, период экономического роста будет самым долгим в истории США – 88 месяцев, с июня 2009 г. До этого рецессии случались минимум раз в 10 лет. В числе основных рисков называются замедление темпов роста глобального ВВП, вероятные просчеты ФРС, а также циклические изменения в экономике. В случае рецессии возможности будущего президента по принятию контрмер будут ограничены из-за разногласий в конгрессе и внутри партий. Шансы на рецессию в США в ближайший год оцениваются в 20%. В среднем рост ВВП ожидается на уровне 2,2% в 2017 г. и 2% в 2018 г. Интерфакс

ФНС ждет

Инспекция ФНС по Москве начала рассылку требований иностранным резидентам (постоянно проживающим за границей гражданам России), ранее уведомившим о наличии иностранного счета и не сдавшим годовой отчет за 2015 г., явиться в налоговую службу. Письмо инспекции № 14 датировано 5 октября. «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица <...> влечет ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.4 КоАП», – говорится в письме. Эта санкция предполагает предупреждение или наложение административного штрафа на гражданина в 500–1000 руб., на должностных лиц – в 2000–4000 руб. Уведомление из-за отсутствия отчетов о движении средств по зарубежным счетам – стандартная процедура, пояснил представитель ФНС. Интерфакс