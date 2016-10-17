Промышленность прибавила 3%

Индекс промышленного производства за три квартала 2016 г. в Петербурге составил 103,4% к тому же периоду прошлого года, в Ленобласти – 103,9%, сообщает Петростат. Ведомости

Финские магазины дождались туристов

В приграничных супермаркетах на востоке Финляндии впервые за три года выросло число российских покупателей. «В сентябре этого года россияне сделали существенно больше покупок в магазинах Южной Карелии, нежели год назад. Согласно статистике компании Global Blue, занимающейся подсчетом покупок такс-фри, в Лаппеенранте продажи в среднем выросли на 5%, однако во многих магазинах было отмечено увеличение продаж более чем на 10%», – сообщила финская служба новостей YLE. Гипермаркет Prisma в Лаппеенранте отчитался о росте числа российских покупателей на 40%, а магазин в Иматре – более чем на 60%. Приграничные торговые центры уже планируют расширяться. Интерфакс

Фондсервисбанк кредитует ЛОМО

АО «ЛОМО» (Петербург) привлекло крупный кредит Фондсервисбанка (санируется Новикомбанком, входящим в госкорпорацию «Ростех»), сообщается в материалах компании. Средства предоставлены на три года до 14 октября 2019 г. Объем кредита и процентная ставка за его пользование в тексте не указаны, однако отмечается, что размер сделки с учетом процентов составляет 1,3 млрд руб. Цель привлечения в сообщении также не уточняется. Фондсервисбанк, созданный в июле 1994 г., специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы, в частности, работают на космодромах Плесецк и Байконур. Банк принято связывать с именами бывших руководителей «Роскосмоса» Юрия Коптева и Анатолия Перминова. До ввода временной администрации контроль в Фондсервисбанке (75,59%) принадлежал ООО «Столичная трастовая компания «Союз» президента банка Александра Воловника. В числе миноритариев банка также значились НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко, РКК «Энергия» имени С. П. Королева, «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева, Национальный институт авиационных технологий и «Роствертол». С августа 2015 г. 99,99999% акций санируемого Фондсервисбанка принадлежат Новикомбанку, который по итогам первого полугодия 2016 г. занимает 40-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Основной акционер Новикомбанка – госкорпорация «Ростех». Интерфакс

ГУП ТЭК займет 2,3 млрд руб.

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП ТЭК) объявило конкурс на предоставление возобновляемых кредитных линий общим объемом 2,3 млрд руб. для нужд предприятия, сообщается в материалах госзаказа.

Предприятие заявило пять лотов: четыре на предоставление кредитных линий в размере 500 млн руб. каждая и еще один – на линию в размере 300 млн руб. Ставка – 11,8% годовых. Итоги конкурса планируется подвести 7 ноября. Интерфакс