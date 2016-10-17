Германия требует от Tesla не использовать слово «автопилот» в рекламе

«Чтобы избежать недопонимания и ложных ожиданий среди потребителей, мы требуем, чтобы термин «автопилот» больше не использовался в рекламе этой функции», – говорится в письме министерства транспорта Германии в Tesla Motors, его цитирует MarketWatch. Интерфакс

Разработчиков софта из «Евразэс» приравняют к российским

Минкомсвязи приступило к разработке законопроекта о приравнивании программных продуктов компаний – разработчиков из стран Евразийского экономического союза («Евразэс») к софту, включенному в реестр российского ПО, следует из сообщения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В документе предполагается прописать условия допуска ПО из стран «Евразэс» к госзакупкам в России на равных условиях с программными продуктами из реестра российского ПО. Интерфакс