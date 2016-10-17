X5 создала сервис онлайн-заказа грузоперевозок

Ритейлер X5 Retail Group создал собственный онлайн-сервис по заказу грузовых перевозок GoCargo, сообщила компания. Он позволяет грузоотправителям размещать в системе задания на перевозку, а зарегистрированным в GoCargo частным перевозчикам – получать заказы с учетом местоположения груза и адреса его доставки. В 2017 г. через GoCargo будет обрабатываться 100% заказов сторонним транспортным компаниям на грузоперевозки торговых сетей, входящих в состав Х5 Retail Group. В перспективе пользоваться GoCargo и размещать заказы смогут и другие грузоотправители. Ведомости

PepsiCo снижает сладость

PepsiCo, второй по величине производитель газированных напитков в мире, поставила цель сократить содержание сахара, натрия и насыщенных жиров в продуктах к 2025 г. Компания намерена добиться, чтобы к 2025 г. как минимум две трети ее напитков содержали менее 100 калорий на стандартную банку около 360 мл. Сейчас доля низкокалорийной газировки в продуктовой линейке Pepsi – около 40%. Для достижения цели компания намерена расширить ассортимент напитков с низким содержанием сахара, а также изменить формулы для существующих напитков. В сентябре Всемирная организация здравоохранения порекомендовала государствам вводить налоги на сладкие газированные напитки. Интерфакс

В России газировка останется без акциза

Правительство России не собирается вводить акциз на сахаросодержащие напитки, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Министр напомнил, что «основные направления налоговой политики об этом прямо говорят, что в наших планах этого нет». Интерфакс

Больше денег виноделам

Государственная поддержка на закладку и уход за виноградниками из федерального бюджета в 2016 г. может составить 2,419 млрд руб., говорится в разработанной Минсельхозом концепции развития виноградарства и виноделия в России на 2016–2020 гг. и плановый период до 2025 г. Согласно документу в 2015 г. господдержка составила 1,015 млрд руб., что в 3,6 раза больше, чем в 2014 г., а в 2016 г. господдержка может вырасти почти в 2,4 раза до 2,4 млрд руб. Интерфакс

«Абрау-Дюрсо» напоит Германию

Винный дом «Абрау-Дюрсо» начинает поставки вина в Германию и планирует за 3–4 года резко увеличить объемы реализации собственной продукции в этой стране. Первая партия поставки составит 300 000 бутылок, сообщил президент компании Павел Титов. Первоначально продукция будет представлена в крупных торговых сетях, а потом в традиционной рознице и сфере общественного питания. «Такого большого зарубежного рынка у нас еще не было. И если все получится, то мы доведем это до нескольких миллионов бутылок за 3–4 года», – отметил он. Интерфакс