Минэнерго не видит оснований для скидок Украине

Предпосылок для скидки на российский газ Украине нет, формула цены конкурентоспособна и даже ниже цен на европейском рынке, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, «Газпром» готов продавать газ «Нафтогазу Украины» по предоплате, но вопрос в наличии у последнего финансовых ресурсов, ему целесообразно закачать в подземные газохранилища еще 1,5–2 млрд куб. м газа на случай холодной зимы. Ведомости

«Роснефть» одобрила крупные контракты

Совет директоров «Роснефти» утвердил три сделки по поставке на экспорт до конца 2018 г. 19,2 млн т нефти на $7,48 млрд, сообщила компания. В частности, предполагается до 31 марта 2017 г. отгрузить на экспорт 7,2 млн т нефти марки Rebco на условиях FOB через порты Новороссийск, Приморск, Усть-Луга. Ведомости

«АвтоВАЗ» сократил рабочую неделю

«АвтоВАЗ» в понедельник вошел в режим 4-дневной рабочей недели, который продлится до 19 февраля 2017 г. включительно, сообщили в пресс-службе компании. Это решение принято из-за падения авторынка. Интерфакс