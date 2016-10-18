Сбербанк раскинет соты

Сбербанк построит виртуального сотового оператора на сети Tele2. Это поможет ему лучше узнать своих клиентов, привлечь новых и сократить траты на sms-информирование

«Внучка» Сбербанка «СБ-телеком» и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) заключили соглашение о создании виртуального сотового оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), рассказал «Ведомостям» менеджер компании – партнера нескольких операторов. Соглашение о создании MVNO подтвердили человек, близкий к Сбербанку, и представитель Tele2 Константин Прокшин. Детали проекта они не раскрывают. Представители Сбербанка не ответили на вопросы. Из реестра Роскомнадзора следует, что в августе 2016 г. «СБ-телекому» выдана лицензия на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи по всей России (начать надо до августа 2018 г.).

Виртуальный оператор использует частоты (иногда номера и технологическую инфраструктуру) оператора-партнера и продает под своим брендом услуги (как правило, ограниченные определенной или целевой аудиторией). Сбербанк надеется за счет MVNO не только популяризовать свои финансовые услуги среди владельцев смартфонов, но и значительно снизить затраты на обслуживание клиентов, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к Сбербанку. Банк рассылает клиентам множество sms-сообщений и должен платить за них операторам: в год – около $100 млн, говорил он. По его подсчетам, заключив с одним из операторов партнерство, можно существенно сэкономить.

Экономия на оповещении клиентов за счет MVNO не кажется очевидной сотруднику одного из банков. Скорее задача проекта – привлечь молодую и лояльную аудиторию, считает он. По его мнению, MVNO также поможет Сбербанку нарастить базу пользователей мобильных финансовых сервисов.

По звонкам Самые простые телефонные метаданные – количество звонков и их продолжительность, не более – ученые научились превращать в «полный профиль всех твоих социальных взаимосвязей, почти полный набор твоей совершенно конфиденциальной информации, включая информацию о состоянии твоего здоровья», делился в мае с выпускниками бизнес-школы «Сколково» впечатлениями от посещения Стэнфордского университета президент Сбербанка Герман Греф (цитата по Slon.ru).

Монетизировать MVNO Сбербанк сможет, сделав своих сотовых абонентов потребителями своих банковских продуктов, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Предложив конкурентный по сравнению с классическими операторами тариф, абонентов можно привлечь в банковские отделения – часть из них выйдет оттуда пользователями финансовых продуктов, например кредитных карт, рассуждает он. При этом о своих клиентах-абонентах банк будет знать больше, чем об остальных клиентах: их геолокацию, пристрастия в мобильном интернете и т. п., отмечает Кусков (см. врез). Эти данные позволяют точечно и эффективно предлагать продукты банка целевой аудитории, говорит он.

Sms-сервисом «Мобильный банк» пользуются более 17 млн клиентов Сбербанка, приложениями для смартфонов «Сбербанк онлайн» – более 1 млн.

К июлю в России насчитывалось около 2,3 млн абонентов MVNO, из них больше половины приходится на Yota, «дочку» «Мегафона», говорит управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексеев, заметная доля абонентов MVNO принадлежит МГТС. Оба проекта лишь условно можно отнести к виртуальным операторам: по существу они не слишком отличаются от специального тарифного плана или семейства тарифов, продвигаемых операторами, отмечает он.

Остальные проекты остаются нишевыми, но, учитывая силу бренда Сбербанка, огромную клиентскую базу и разветвленную розничную сеть, можно предположить, что база подписчиков нового MVNO может оказаться достаточно широкой, считает Алексеев, не исключая, что со временем Сбербанк может договориться о сотрудничестве с другими сотовыми операторами. Наиболее перспективной в мире сейчас считается модель Always Best Connection (ABC) – она предполагает, что виртуальный оператор сотрудничает сразу с несколькими сотовыми сетями и предоставляет абоненту услуги на сети того сотового оператора, качество связи которого оптимально, объясняет Алексеев.

Зарубежные банки создают виртуальных операторов, отмечает Алексеев, приводя в пример британский HSBC, испанский Santander, итальянский Bankoposta, Bank de Brazil. Один из крупнейших в мире проектов реализует Equity Bank в Кении.

Переговоры о создании MVNO c Tele2 также ведут ВТБ и Тинькофф-банк, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Представитель Тинькофф-банка отказался от комментариев. ВТБ (владеет 27,5% Tele2) ведет предпроектную подготовку по созданию виртуального мобильного оператора – говорить о деталях рано, передал «Ведомостям» вице-президент ВТБ Иван Пятаков. Tele2 заинтересована в расширении практики MVNO, но договоренностей пока ни с кем нет, утверждает Прокшин.

Представители МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» не комментируют планы сотрудничества со Сбербанком и другими банками.