Запасной вариант в приватизации «Роснефти»

Вопрос выкупа «Роснефтью» своих акций – это лишь одна из опций, к которой можно будет прибегнуть, если до конца года не будут найдены инвесторы, которые выкупят выставляемый на приватизацию пакет акций компании, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев. Президент ВР, член совета директоров «Роснефти» Роберт Дадли не видит ничего неординарного в выкупе российской компанией собственных акций у «Роснефтегаза»: это стандартная практика для публичных компаний. Он также подтвердил позицию ВР, которая считает свой пакет в «Роснефти» (19,75%) достаточным: «Мы очень довольны долей, которая у нас есть, не хотим ее ни сокращать, ни увеличивать. Это очень комфортный уровень для нас». Интерфакс

Экспортная цена российского газа выросла

Расчетная цена реализации газа «Газпрома» за пределы стран СНГ в октябре выросла до $170 за 1000 куб. м со $160 в сентябре, свидетельствуют данные Федеральной антимонопольной службы. В I квартале 2016 г. эта цена колебалась в районе $200 за 1000 куб. м, минимум в $157 был пройден в августе. Цены растут и на европейских спотовых рынках, превосходя газпромовские. В пятницу цена газа на британской площадке National Balancing Point выросла до $186 (рост с начала месяца на 24%), а в австрийском Баумгартене она превысила $190 за 1000 куб. м. Интерфакс

«Уралкалий» доплатит на переселение в Березниках

Власти Пермского края намерены попросить ПАО «Уралкалий» увеличить финансирование мероприятий по переселению жителей Березников, чьи дома оказались в зоне риска после аварии на руднике компании в 2006 г., сообщили в пресс-службе министерства строительства региона. Размер дополнительной выплаты со стороны «Уралкалия» может составить 957 млн руб. Интерфакс

Газпромбанк снизил КрАЗу ставку по двум кредитам

Газпромбанк и ОАО «Русал Красноярский алюминиевый завод» (ОАО «Русал Красноярск», КрАЗ) подписали дополнительные соглашения к договорам о предоставлении двух крупных валютных кредитов, сообщается в материалах UC Rusal. Банк снизил процентную ставку по займам до уровня трехмесячного LIBOR + 4,5% вместо текущего LIBOR + 6,5%. В марте 2014 г. стороны подписали соглашения о выделении двух кредитов на 74,7 млн евро и $142,7 млн. Срок погашения займов – пять лет, но не позднее 31 марта 2019 г. включительно. Интерфакс