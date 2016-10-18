Цифры. Тенденции. События

2,3 млн фунтов стерлингов

Лежит на счетах Russia Today в британском National Westminster Bank, сообщил «Ведомостям» представитель телеканала. Прежде главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в Twitter, что банк закрывает телекомпании счета. «Нам закрыли счета в Британии. Все счета. Решение пересмотру не подлежит», – написала она и уточнила, что это не блокировка, деньги канал может забрать. «Банк пересмотрел договор о предоставлении вам банковских услуг и пришел к заключению, что не может более предоставлять вам такие услуги», – цитирует RT письмо, полученное от банка National Westminster Bank. Счета канала должны быть закрыты через месяц после получения уведомления. Ведомости

Netflix засмотрелся на русского «Мажора»

Cтриминговый видеосервис Netflix приобрел у продюсерской компании «Среда» Александра Цекало права на показ по всему миру сериала «Мажор», пишет vc.ru со ссылкой на представителя российской компании. Сериал будет транслироваться на Netflix с субтитрами под названием Silver spoon, уточнил «Ведомостям» представитель «Среды». Сериал впервые был показан на «Первом канале» в 2014 г. По сюжету молодого человека отправляют служить в полицию сразу после драки с представителями правоохранительных органов. Ведомости

«Мегафон» покажет «Молодежку»

Пять серий нового сезона сериала «Молодежка» будут доступны пользователям приложения MegaFon.TV до выхода в эфире канала СТС, сообщил оператор. Абоненты тарифного плана «Все включено» до 13 ноября смогут посмотреть эти серии бесплатно и без перерыва на рекламу, уточняется в сообщении. После 13 ноября «Мегафон» будет брать за доступ к «Молодежке» 10 руб. в день. Это уже четвертый сезон сериала, первый вышел осенью 2013 г. на СТС. Ведомости