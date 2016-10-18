Тенденции. Цифры. События

Индустрия в дрейфе

Промышленное производство за январь – сентябрь выросло на 0,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Росстат. В сентябре промышленный выпуск снизился на 0,8% к сентябрю 2015 г. после роста на 0,7% в августе, оставшись примерно на 2% ниже среднемесячного значения 2013 г. За три квартала 2016 г. добыча полезных ископаемых выросла на 2,4%, выпуск в энергетике – на 0,7%, в обрабатывающих отраслях – сократился на 0,9% (к январю – сентябрю 2015 г.). Ведомости

$120,4 млрд

Потратят китайцы на предметы роскоши в 2016 г. – на 3% больше, чем в прошлом году, сообщает исследовательское агентство Fortune Character. Спрос на роскошь растет все медленнее – год назад эти расходы увеличились на 10%. Всего 17% респондентов собираются повысить затраты на такие покупки.

Тем не менее китайские потребители по-прежнему покупают почти половину предметов роскоши в мире. 77% покупок китайцы совершают за границей. Интерфакс

Плавающие риски

Доступ к банковским кредитам под плавающие ставки должен снизить стоимость займов для российских местных и региональных властей в краткосрочной перспективе, но усилит процентные риски с учетом ограниченных возможностей по хеджированию, предупреждает Fitch. Правительство внесло поправки в законодательство о госзакупках, позволяющие регионам занимать под плавающую ставку с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Это позволит дешевле рефинансировать кредиты с фиксированной ставкой, пишет Fitch, экономия, скорее всего, первоначально будет небольшой. Долгосрочные преимущества могут быть более заметными, если ЦБ продолжит постепенно снижать ставки. Доля рыночного долга сократилась до 48% с 63% на начало года, но Fitch считает, что она увеличится до 60% по мере погашения кредитов от казначейства. Интерфакс