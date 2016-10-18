Голосовать лично и быстро

В понедельник комитет Госдумы по регламенту одобрил проект постановления единороссов о запрете голосования по доверенности. Как сообщила председатель комитета Ольга Савастьянова («Единая Россия»), решение было принято единогласно: таким образом, депутаты в случае своего отсутствия лишаются возможности передавать коллегам свой голос на пленарных заседаниях, заседаниях Совета Думы, думских комитетов и комиссий.

Поправки могут быть одобрены палатой уже в пятницу, хотя единороссы еще могут внести в них некоторые дополнения. Так, зампредседателя Госдумы Сергей Неверов (один из авторов поправок о запрете доверенностей) в эфире телепрограммы «Вести в субботу» предложил штрафовать депутатов за прогулы заседаний. «Шесть пленарных заседаний в месяц проводят наши коллеги. Если не пришел – одну шестую часть [зарплаты] у него нужно отнять. Не пришел еще раз – еще одну шестую. Не приходишь в течение месяца – можно вынести вопрос о лишении полномочий как депутата», – объяснил он. Правда, позже Неверов уточнил, что это вопрос «на перспективу» и пока речь идет только о запрете голосовать по доверенности, но зампред фракции единороссов Андрей Исаев в понедельник подтвердил, что вопрос о штрафах во фракции обсуждается. Эту идею успели также поддержать в ЛДПР и «Справедливой России».

На том же заседании комитет одобрил поправки в думский регламент, предусматривающие вынесение на час голосования только рассмотренных в первом и втором чтениях проектов, которые уже были предметом обсуждения палаты. То есть принятие закона в целом (третье чтение) будет происходить на утреннем заседании, сразу после представления документа представителем профильного комитета. Эти изменения вносятся в целях ускорения законодательного процесса и придания ему оперативности и значимости, говорит член комитета по регламенту Владимир Поздняков (КПРФ). Час голосования проходит в пять вечера и принятый в третьем чтении закон уже не успевает попасть в Совет Федерации в тот же день, но иногда процесс затягивать нельзя и закон сегодня же должен подписать президент, объясняет депутат. По его словам, бывали даже случаи, когда депутатов отзывали из отпусков, чтобы проголосовать в третьем чтении за единственный проект.

Мандат не вечен Для борьбы с прогульщиками введена еще одна мера: согласно принятому весной закону депутаты могут лишиться мандата по инициативе фракций или комитетов за неисполнение обязанностей в течение более 30 дней.

Предложение голосовать за законопроект в третьем чтении сразу после его представления на заседании, не дожидаясь часа голосования, выглядит больше организационно-техническим моментом, считает эксперт близкого к Кремлю фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. Ведь и сама процедура третьего чтения тоже носит чаще всего технический характер, так как на этой стадии не происходит внесения поправок, отмечает он. Это позволяет разгрузить час голосования от технического голосования, оставив больше времени на содержательные вопросы, уверен эксперт: «Для оппозиционных партий голосование во втором и третьем чтениях имеет различное политическое значение. Солидаризуясь с каким-либо социально значимым проектом в первом и третьем чтениях, во втором чтении оппозиция часто не голосует или воздерживается в знак недовольства тем, что не учтены ее дополнительные социально окрашенные поправки».

Эта Госдума будет декоративным органом и начинает свою работу с декоративных постановлений: если бы депутаты реально зависели от избирателей, то никаких мер по принуждению не понадобилось бы, но какой смысл ходить в парламент, который ничего не решает, считает политолог Дмитрий Орешкин. Этот парламент зависит от номенклатуры в Кремле, и сейчас его задача сводится к тому, чтобы стройно и показательно одинаково голосовать и при этом дарить избирателю иллюзию решения важных проблем, говорит эксперт.