Статья опубликована в № 4184 от 18.10.2016 под заголовком: Слова

Сергей Рябков

«Угрозы, которые потоком идут из Вашингтона и не прекращаются ни на один день, – это свидетельство слабости администрации США».

По словам замминистра иностранных дел России, в арсенале Белого дома нет «инструментария, который позволяет договариваться на реалистичной основе». (ТАСС)

Александр Захарченко

«Я так понимаю, [президент Украины Петр] Порошенко нарушил перемирие? Теперь ждите. Хватит, натерпелись, наобещались».

Лидер самопровозглашенной ДНР пообещал возмездие тем, кто виновен в гибели «командира ополченцев» Арсена Павлова (позывной «Моторола»). («Интерфакс»)

Мило Джуканович

«Мы защитили свою страну и право управлять своим будущим. <...> Коалиция за европейское будущее Черногории будет иметь большинство».

По мнению премьер-министра Черногории, победа его партии на парламентских выборах позволит продолжить курс на вступление страны в ЕС и НАТО. (ТАСС)