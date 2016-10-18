Цифры. Тенденции. События

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3,658 млрд руб.
Cоставила просроченная задолженность по зарплате в России в сентябре, сообщил Росстат. За месяц она выросла на 3,6%. В течение девяти месяцев 2016 г. задолженность неуклонно падала, за исключением января, когда она выросла на 21,3% по сравнению с декабрем 2015 г., и марта (+35,8% к февралю 2016 г.). Больше всего работникам задолжали работодатели Приморского края (514,8 млн руб., или 14,2%), Москвы (187,8 млн руб., или 5,2%), Хабаровского края (168,2 млн руб., или 4,6%), а также Амурской области. Интерфакс
Голодавшим угольщикам дали зарплату
Работникам «Лучегорского угольного разреза» (относится к холдингу «РАО ЭС Востока») в Приморье, которые на прошлой неделе провели голодовку из-за сокращений и низкой зарплаты, начали выплачивать деньги. Однако, по словам председателя первичной профсоюзной организации предприятия Михаила Шкулипы, полная выплата 28 млн руб. долга по зарплате не решит накопившиеся проблемы. За последний год работу потеряли около 400 угольщиков, у оставшихся существенно снизилась зарплата, говорит Шкулипа. Во время встречи с представителем Роструда рабочие угольного разреза пожаловались на внесение изменений в трудовые договоры без согласия работников, отмену льгот за вредность, снижение премий и выразили несогласие с результатами проведения специальной оценки условий труда, рассказал Шкулипа. Интерфакс