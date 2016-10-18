Цифры. Тенденции. События

3,658 млрд руб.

Cоставила просроченная задолженность по зарплате в России в сентябре, сообщил Росстат. За месяц она выросла на 3,6%. В течение девяти месяцев 2016 г. задолженность неуклонно падала, за исключением января, когда она выросла на 21,3% по сравнению с декабрем 2015 г., и марта (+35,8% к февралю 2016 г.). Больше всего работникам задолжали работодатели Приморского края (514,8 млн руб., или 14,2%), Москвы (187,8 млн руб., или 5,2%), Хабаровского края (168,2 млн руб., или 4,6%), а также Амурской области. Интерфакс

Голодавшим угольщикам дали зарплату

Работникам «Лучегорского угольного разреза» (относится к холдингу «РАО ЭС Востока») в Приморье, которые на прошлой неделе провели голодовку из-за сокращений и низкой зарплаты, начали выплачивать деньги. Однако, по словам предсе­дателя первичной профсоюзной организации предприятия Михаила Шкулипы, полная выплата 28 млн руб. долга по зарплате не решит накопившиеся проблемы. За последний год работу потеряли около 400 угольщиков, у оставшихся существенно снизилась зарплата, говорит Шкулипа. Во время встречи с представителем Роструда рабочие угольного разреза пожаловались на внесение изменений в трудовые договоры без согласия работников, отмену льгот за вредность, снижение премий и выразили несогласие с результатами проведения специальной оценки условий труда, рассказал Шкулипа. Интерфакс