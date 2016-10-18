Артисты российского цирка завоевали главные награды фестиваля в Италии

Артисты цирка из России удостоились призов XVIII Международного фестиваля циркового искусства, который прошел в городке Латина под Римом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры. «18 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей Международного циркового фестиваля в Латине (Италия), – говорится в сообщении. – Золотой приз фестиваля был единогласно присужден коллективу Королевского цирка Гии Эрадзе и артистам компании «Росгосцирк» за уникальные цирковые аттракционы «Джигиты на лошадях «Русь», «Акробаты на русских качелях» под руководством Михаила Филина и цирковой блок «Русская классика», а также художественное оформление фестиваля». Серебряный приз получило клоунское трио под руководством заслуженного артиста России Сергея Просвирнина, сообщили в Минкультуры. ТАСС

Музей «Ясная Поляна» создал виртуальный дом Толстого

Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» запустил новый мультимедийный проект – виртуальную реконструкцию дома, в котором в 1828 г. родился писатель. Еще в 1864 г. дом был продан одному из соседских помещиков и в начале XX в. разобран по ветхости. В Ясной Поляне остался лишь камень из его фундамента с надписью «Здесь стоял дом, в котором родился Л. Н. Толстой». Как сообщает сайт проекта «Дом_пробел», «это творческая попытка воссоздать яснополянский дом по сохранившимся воспоминаниям писателя». «Таких описаний немного, они носят фрагментарный характер, собирались по крупицам, постепенно визуализируя экстерьер и интерьер утраченного объекта», – отмечают авторы проекта. Сейчас можно совершить виртуальную прогулку по девяти комнатам, в каждой из которых доступны звуковые и текстовые описания, «в перспективе – большая и кропотливая работа по восстановлению целостного образа толстовского дома». Colta.Ru