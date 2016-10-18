Цифры. Тенденции. События

$11,32 млрд

Составила капитализация сервиса микроблогов Sina Weibo в понедельник, 17 октября, на закрытии биржи NASDAQ, пишет агентство «Синьхуа». Это больше, чем сейчас стоит Twitter ($11,2 млрд), по образу которого создан Weibo. Этот китайский сервис запущен в 2009 г., сейчас им пользуется 282 млн человек, что на треть больше, чем во II квартале 2015 г. У Twitter 313 млн пользователей, но это лишь на 3% больше, чем год назад. Во II квартале чистая прибыль американской компании составила $602 млн, что в 4 раза больше, чем у Weibo. Ведомости

СМИ добавят рекламных полос

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс об увеличении площади рекламы в печатных СМИ, не являющихся рекламными изданиями, с 40 до 45% объема номера.

Если поправки будут приняты, они вступят в силу с 1 января 2017 г. Авторы поправок объяснили необходимость их внесения «сложной экономической ситуацией на медиарынке». Интерфакс

«Одноклассники» ушли из офшоров

Компания Odnoklassniki Ltd будет полностью ликвидирована: она подала заявление об удалении своих данных из британского реестра юридических лиц, следует из информации, опубликованной на сайте companieshouse.gov.uk. Odnoklassniki Ltd была зарегистрирована в Великобритании в 2006 г. Альбертом Попковым, ранее она управляла социальной сетью «Одноклассники». В 2009 г. соцсеть перешла под контроль фонда DST (его активы затем вошли в Mail.ru Group), а в 2014 г. группа объявила о намерении перевести «Одноклассников» во владение российского юрлица – ООО «Мэйл.ру». Ликвидация британского юрлица произошла «в рамках консолидации и упрощения юридической структуры компании, «Одноклассники» были присоединены к ООО «Мэйл.ру», говорит представитель Mail.ru Group. Ведомости