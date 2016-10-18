«Роснефть» должна обратиться в ФАС

«Роснефть» должна обратиться в ФАС в связи с приобретением контрольного пакета акций «Башнефти», но отказа точно не будет, так как сделка согласована правительством, рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев. Интерфакс

Evraz сохранит капвложения

Капитальные вложения Evraz в 2016 г. составят $450 млн, в 2017–2018 гг. – на уровне $500 млн, говорится в презентации компании. В 2015 г. капвложения Evraz составили $428 млн. В долгосрочной перспективе она планирует снизить долговую нагрузку до 2 EBITDA (на конец июня 2016 г. – до 4,9 EBITDA). Интерфакс

Борьба за недра

«Сургутнефтегаз», ЗАО «Нортгаз» (СП «Новатэка» и «Газпрома») и «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» подали заявки на аукцион по Танамскому участку в Красноярском крае (ресурсы нефти по С3 в 1,6 млн т), сообщил представитель Минприроды. Стартовый платеж – 38,6 млн руб. «Сургутнефтегаз», «Нортгаз», ООО «Ермак нефтегаз» и «Башнефть» подали заявки на аукционы по Верхнекубинскому (ресурсы нефти по D1 – 11,2 млн т, газа по С3 – 1,158 млрд куб. м) и Посойскому (ресурсы нефти – 18 млн т, газа – 41,2 млрд куб. м по D1) участкам. Интерфакс