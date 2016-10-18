ВТБ предложил рынку премию

Ориентир премии однодневных биржевых облигаций ВТБ к депозитной ставке овернайт ЦБ (сейчас – 9%) – 0,25 процентного пункта, говорится в презентации госбанка для инвесторов. ВТБ планирует 24 октября разместить первый выпуск бумаг на 25 млрд руб., лимит программы – 5 трлн руб. Интерфакс

НПФ собрали 2 трлн руб.

Пенсионные накопления россиян в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и Пенсионном фонде России (ПФР) увеличились за II квартал 2016 г. на 3,8% до 4,98 трлн руб.: 2 трлн руб. – у НПФ, и 1,9 трлн – у ПФР, свидетельствуют данные ЦБ. Основной прирост у НПФ произошел за счет дохода от инвестирования, а также поступлений по программе софинансирования за 2015 г. Кроме того, были доначислены накопления по переходной кампании 2015 г. и переведены накопления в фонды, вступившие в систему гарантирования в I квартале 2016 г. Ведомости

Маркус начали банкротить

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус процедуру реструктуризации долга, включив в реестр требований 320 млн руб. по заявлению «ВТБ 24». Маркус находится в сизо. Интерфакс