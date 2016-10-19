Украина сняла санкции с «Лаборатории Касперского»

Украина исключила из санкционного списка российскую компанию «Лаборатория Касперского», оставив в списке ее украинскую «дочку» – ООО «Лаборатория Касперского Украина». Соответствующее решение закреплено указом президента Украины, текст которого и соответствующие санкционные списки размещены на сайте главы государства. Согласно документу, запрещается осуществление госзакупок у ООО «Лаборатория Касперского Украина» и использование органами государственной власти Украины антивирусных программных продуктов Kaspersky. В списке санкций от 2 сентября 2015 г. находились и «Лаборатория Касперского», и ее дочернее предприятие на Украине. Кроме того, в санкционном списке осталась компания ООО «Доктор Веб». Интерфакс

РЖД собирается утвердить программу «Цифровая железная дорога»

«Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывают до конца текущего года разработать и утвердить программу «Цифровая железная дорога», заявил директор Проектно-конструкторско-технологического бюро по системам информатизации (дочернее предприятие РЖД) Кирилл Семион. Параметры программы, в том числе финансово-экономические, он раскрыть отказался. Сама программа, по его словам, направлена как на повышение эффективности процессов РЖД, так и на повышение удобства для пассажиров РЖД. Программа предусматривает, в частности, использование в работе РЖД технологий из области интернета вещей (Internet of Thing). Речь идет также об организации WiFi-сетей в поездах дальнего следования. Интерфакс

Qualcomm обещает представить чип модема 5G к 2018 г.

Компания Qualcomm объявила о планах выпустить первый чип для следующего, пятого, поколения мобильной связи. Образцы чипа для модема Snapdragon X50 будут доступны во второй половине 2017 г. Они позволят подключаться к сети на скорости до 5 Гбит/с, что в 100 раз быстрее, чем пиковая скорость, которую демонстрируют большинство работающих сейчас сетей четвертого поколения (LTE). Большинство операторов в мире не планируют начинать предоставлять услуги 5G до 2020 г., а индустрия еще не установила технологические стандарты 5G. WSJ

Администрация президента получит дорожную карту по интернету вещей

Дорожная карта по развитию интернета вещей в России может поступить в администрацию президента РФ в октябре, заявил директор центра стратегических инноваций «Ростелекома» Борис Глазков. «На следующей неделе планируем передать согласованную с ведомствами дорожную карту на рассмотрение помощника президента РФ Игоря Щеголева», – сказал Глазков. По его словам, в дорожную карту включено около 40 мероприятий. Интерфакс