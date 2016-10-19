У «М.видео» стала медленнее расти выручка

Ритейлер «М.видео» в III квартале 2016 г. увеличил продажи на 13% по сравнению с прошлогодним показателем до 53,8 млрд руб. За девять месяцев выручка увеличилась на 17% до 152,5 млрд руб. Продажи сопоставимых магазинов «М.видео» в III квартале выросли на 10%, в январе – сентябре – на 16%. Интерфакс

Конкуренция за запекание

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) счел, что во внешнем виде продукции «Черкизово» есть признаки недобросовестной конкуренции, сообщил представитель ФАС. Речь идет о свинине для запекания в упаковке, с просьбой о проверке обратился крупнейший производитель свинины в России – АПХ «Мираторг», добавил представитель ФАС. «Мираторг» видит такие признаки в том, что элементы упаковки продукта от «Черкизово» схожи с элементами упаковки такого же продукта «Мираторга». Представитель «Мираторга» это подтвердил. Ведомости

Philip Morris сократила отгрузки

Производитель табачной продукции Philip Morris за девять месяцев 2016 г. сократил отгрузки сигарет в России на 10,2% до 59,1 млрд шт. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение российского рынка сигарет за девять месяцев в компании оценили в 5%. В III квартале Philip Morris сократила отгрузки в России на 12,6% до 20,76 млрд шт., а рынок в этом периоде упал на 5,7%. Снижение отгрузок в компании связывают с сокращением доли Philip Morris на российском рынке. При этом падение российского рынка происходит из-за высоких акцизов, отмечают в компании. ТАСС

АФК «Система» ждет гостей

«Дочка» АФК «Система» – «Интурист» планирует открыть 2–3 гостиницы среднего сегмента в Карелии в рамках развития туристического кластера региона. Об этом сообщил вице-президент АФК «Система» Дмитрий Павлов. Он добавил, что стратегия компании в целом предполагает открытие новых 3–4-звездочных отелей в сегменте городских отелей. ТАСС

Калининград вместо Стамбула

Калининград и Мюнхен в этом году вытеснили из списка 10 самых популярных туристических направлений россиян на ноябрьские праздники Стамбул и Барселону. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования авиабилетов Skyscanner. Калининград продемонстрировал максимальный рост популярности у российских туристов на ноябрьские праздники. Спрос на путешествия в этот город возрос на 86% по сравнению с предыдущим годом, в результате он поднялся на 13 строчек вверх и занял 6-е место в рейтинге самых популярных туристических направлений в ноябре. ТАСС