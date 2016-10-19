Трейдеры прогнозируют рост цен на нефть

Главы крупных мировых трейдеров Vitol, Gunvor и Mercuria прогнозируют, что через год цена нефти Brent вырастет до $55–58 за баррель. В ходе конференции Oil & Money 2016 Conference, отвечая на вопросы модератора, президент Vitol Йэн Тейлор отметил, что не хочет спекулировать, но под нажимом ведущего назвал цену в $54,99. Глава и основной владелец Gunvor Торбьорн Торнквист высказал мнение, что цена будет $54,98. Президент трейдера Mercuria Energy Group Дэниэл Йеджи назвал цену в $58 за баррель. Интерфакс

Инвестпрограмма «Газпрома» вырастет

Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестпрограмму, бюджет и программу оптимизации (сокращения) затрат на 2016 г. в новой редакции, сообщила компания. Инвестиции вырастут на 11 млрд руб. до 853 млрд руб. по сравнению с планами, утвержденными в декабре 2015 г. Размер внешних заимствований составит 187,8 млрд руб. Также «Газпром» рассчитывает сократить затраты в 2016 г. на 16 млрд руб. Ведомости

«Уралкалий» может выкупить миноритариев

«Уралкалий» может сделать принудительный выкуп акций и уйти с Московской биржи после того, как акционеры консолидируют 95% компании, сообщил основной владелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин телеканалу «Россия 24». На бирже сейчас торгуется до 5,61%. Он отметил, что компания может вернуться на биржу после завершения инвестпрограммы и снижения долга. В ближайшие годы «Уралкалий» не планирует погашать квазиказначейские акции (54,4%), будет использовать их для сделок по привлечению финансирования, добавил бизнесмен. Интерфакс

«Шереметьево» реконструирует терминал С

Аэропорт «Шереметьево» намерен провести реконструкцию терминала С, сообщил председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко. Реконструкция будет сделана на сэкономленные средства от строительства терминала В и межтерминального перехода. Ранее на эти два проекта планировалось направить $630 млн, сейчас сумма снижена до $550 млн. ТАСС

«Лукойл» займет $1 млрд

«Лукойл» рассматривает возможность размещения выпуска евробондов на сумму от $1 млрд в ближайшие 2–3 недели, сообщили несколько источников на финансовом рынке. Окончательное решение пока не принято, многое будет зависеть от ситуации на рынке, но вероятность размещения в ближайшее время высока, сказал один из собеседников агентства. Интерфакс