Цифры. Тенденции. События

Выплаты топ-менеджерам госкорпораций ограничивать не будут

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал отклонить проект закона, предлагающий ограничить выплаты высшему управленческому звену госкорпораций и компаний с государственным участием до зарплаты президента России. Инициативу внес на рассмотрение Думы замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов. Нилов назвал многомиллионные выплаты топ-менеджерам госкорпораций и госкомпаний пиром во время чумы – из-за увеличивающейся в стране разницы в доходах богатых и бедных, которые сейчас отличаются в 18 раз. Депутат напомнил, что зарплата Владимира Путина в 2015 г. составила около 340 000 руб. в месяц. Первый замглавы фракции «Единая Россия», член комитета по труду Андрей Исаев заявил, что считает путь решения проблем неверным, хотя согласился, что государство должно влиять на зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций. Законопроект был внесен 5 февраля 2015 г., однако так и не был рассмотрен Госдумой шестого созыва. Интерфакс

839 251 безработный

Был зарегистрирован службами занятости на 13 октября – и это на 1,7% ниже, чем неделей раньше, сообщает Минтруд. Безработица снизилась в 73 регионах. Численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, занятых неполное рабочее время, а также отправленных в отпуска по соглашению сторон, составляет 222 839 человек, отмечает Минтруд. Интерфакс

Сокращения в Центробанке продолжаются

Центробанк с начала 2016 г. сократил 2000 служащих, сообщил первый заместитель председателя Георгий Лунтовский. Он сказал, что банк отказался от простого сокращения персонала, сейчас занимается описанием всех бизнес-процессов, а затем определит, что нужно оптимизировать. Лунтовский ранее заявлял, что ЦБ в 2016 г. сократит примерно столько же сотрудников, что и в 2015 г. Штат ЦБ за 2015 г. уменьшился на 2437 человек (на 4%) до 58 110. Банк для оптимизации структуры управления уже ликвидировал центральное хранилище, передав его функции департаменту наличного денежного обращения, добавил Лунтовский. Он напомнил, что в 2017 г. ЦБ откроет еще один расчетно-кассовый центр (РКЦ) в Новосибирске. Сейчас у Банка России насчитывается 197 РКЦ, в том числе три в Новосибирской области – два в Новосибирске и один в Куйбышеве. Интерфакс