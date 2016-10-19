Память о хлебе

На статью «Триста граммов хлеба» (№ 193 от 14.10.2016, стр. 07)

Осталось несколько десятков тысяч блокадников, большинство по-прежнему живет в тех же коммуналках. И я остался. Родившийся в 1943 г., я прожил в блокадном аду год. Однажды мою кроватку засыпало битым стеклом, и меня переместили в кладовку без окон. И выжил я только благодаря лендлизовскому соевому молоку, которое стали выдавать маме, заболевшей туберкулезом. А мама, боец МПВО, разминировавшая неразорвавшиеся бомбы и снаряды, выжила благодаря тому, что папе, командиру батальона МПВО, стали выдавать лендлизовскую тушенку. Уже после войны, в детском садике мы после прогулки, перед самым обедом, бросались к тарелке с хлебом, стоявшей посередине стола, и старались схватить горбушку. Но никто из нас, четырех-, пятилетних, никогда не брал больше двух положенных кусков. Нельзя! И сейчас я почему-то автоматически сметаю в ладонь крошки со стола... Это страшная память.

Александр Рогожин, Москва

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