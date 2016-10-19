Статья опубликована в № 4185 от 19.10.2016 под заголовком: Слова

Сергей Лавров

«Нужно вспомнить о старой мудрости, которая гласит: никогда не обращайся с другими так, как ты бы не хотел, чтобы они обращались с тобой».

Министр иностранных дел России уверен, что «никакой банк самостоятельно не мог принять решение» о закрытии счетов Russia Today в Великобритании. («РИА Новости»)

Дмитрий Овсянников

«Мы постоянно слышим заявления недружественного окружения наших двух новых субъектов о том, что у нас ущемляются права и свободы».

По словам врио губернатора Севастополя, принятие закона о прямых выборах главы города доказывает, что «у нас нет никаких ограничений свобод». («РИА Новости»)

Сергей Миронов

«Я думаю, что не надо чрезмерно штрафовать, пересчитывать всех по головам, это же не детский сад, все люди ответственные».

По мнению лидера «Справедливой России», благодаря запрету голосовать за других в Госдуме будут заседать «депутаты, а не какие-то виртуальные люди». («Ведомости»)