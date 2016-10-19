Цифры. Тенденции. События

0,7%

На столько выросли в сентябре цены промышленных товаров после снижения на 1,4% в августе и роста на 0,2% в июле, 2,7% в июне и 1% в мае, сообщил Росстат. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал снижение оптовых цен на 0,1%. С начала года они выросли на 5,8%. В добыче полезных ископаемых цены в сентябре выросли на 4%, в обрабатывающих производствах – снизились на 0,4%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – поднялись на 1%. Интерфакс

Фонд для бедных

Госкомпании Китая организовали фонд, призванный помочь восстановлению экономики 14 беднейших регионов страны, сообщает BBC. Первоначальный капитал фонда превышает 12 млрд юаней (около $2 млрд), впоследствии он будет увеличен до 100 млрд. Интерфакс

Проверка поддержки

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития представить до декабря план действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития на 2017 г. Самому правительству президент Владимир Путин поручил «проинвентаризировать меры по поддержке экономики». Интерфакс

Капитал не для покупок

Минтруд подготовил законопроект, который предлагает заморозить ежегодную индексацию материнского капитала до 2020 г. Материнский капитал не является ежемесячной выплатой, «обеспечивающей текущее приобретение гражданами товаров и услуг», объяснила пресс-служба Минтруда. Материнский капитал составляет сейчас 453 026 руб., программа действует с 2007 г., когда эта выплата составляла 250 000 руб. Последний раз она была проиндексирована на 5,5% в прошлом году. Интерфакс