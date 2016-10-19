Русский музей объявил о новом рекорде посещаемости

Пресс-служба музея сообщает, что в течение дня его экспозицию осмотрели почти 11 000 человек – это самый высокий показатель дневной посещаемости музея за всю его историю. Рекорд был установлен в четверг на прошлой неделе, в день бесплатного посещения. В тот день в Русском музее побывали 10 964 человека, что в 4 раза превышает обычную посещаемость. Акция «Искусство сохранять», предусматривающая бесплатный вход на все площадки Русского музея по четвергам, продлится до 24 ноября. Основная экспозиционная часть Русского музея занимает пять зданий, расположенных в центре Петербурга: Михайловский дворец (главное здание музея) с выставочным корпусом Бенуа, Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. По итогам 2015 г. Русский музей занял 5-е место по посещаемости среди музеев РФ, общее число его посетителей составило 1 566 500 человек. Интерфакс

Российская короткометражка о холокосте будет претендовать на «Оскар»

Короткометражный фильм «Брут», созданный при поддержке Федерации еврейских общин России, попал в расширенный список номинантов на кинопремию «Оскар», сообщает пресс-служба ФЕОР. Фильм «Брут», снятый по рассказу чешского писателя Людвика Ашкенази, – вторая часть киноальманаха «Свидетели», который состоит из трех новелл, представляющих необычный взгляд на холокост. В картине глазами собаки по кличке Брут показывают жестокость человеческого мира. В производстве принимали участие кинематографисты из Белоруссии, Израиля, Молдавии, Румынии, США и с Украины. Главные роли исполнили Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой и Анна Чурина. Первая новелла киноальманаха – фильм «Туфельки» вышел в 2012 г., стал победителем ряда кинофестивалей и также участвовал в борьбе за «Оскар». В Белоруссии идут съемки третьей новеллы – фильма «Скрипка», рассказывающего о судьбе музыкального инструмента, который проходит через ужасы войны. Интерфакс