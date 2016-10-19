«Уралкалий» может нарушить ковенанты

«Уралкалий» близок к тому, чтобы нарушить ковенанты, рассказал «Интерфаксу» первый заместитель президента ВТБ Юрий Соловьев: «Мы внимательно следим за ситуацией в компании, находимся с ними в очень конструктивном диалоге. Если будет необходимость помогать компании через изменение ковенантов, конечно, будем помогать». Представители «Уралкалия» и ВТБ от комментариев отказались.

«ВТБ капитал» в сентябре 2015 г. предоставил «Уралкалию» $800 млн по сделке репо – обеспечением стали 12,6% акций компании, потом были заложены еще 7,38% в виде GDR. В начале октября «Уралкалий» заместил заложенные бумаги облигациями на $800 млн с погашением в 2023 г. У ВТБ компания должна выкупить бонды не позднее 31 декабря 2019 г.

С марта 2015 г. «Уралкалий» потратил на скупку собственных акций около $3,9 млрд. На 30 июня чистый долг «Уралкалия» был $5,8 млрд, или 3,97 EBITDA. Порог компании – 4 EBITDA, говорил директор «Уралкалия» по экономике и финансам Антон Вищаненко. У компании ограниченный запас прочности по ковенантам, предупреждали в сентябрьском отчете аналитики Fitch Ratings: близость долговой нагрузки к отношению чистого долга к EBITDA в 4 в следующие три года остается фактором риска.

«Уралкалий» Калийная компания

Акционеры: структуры «Уралкалия» (54,4%), Rinsoco Trading Ltd. (20%), «Уралхим» (19,99%).

Капитализация – 493,3 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $3,1 млрд.

Чистая прибыль – $184 млн.

К концу года долговая нагрузка «Уралкалия» превысит 4 EBITDA, считает аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. По прогнозу БКС, она превысит 5 EBITDA в 2016–2017 гг. У калийного рынка нерадужные перспективы: спрос увеличивается медленнее ожиданий, на рынке растет конкуренция, консолидируются крупнейшие покупатели – в среднесрочной перспективе цены могут опуститься еще на 8–22%, прогнозирует БКС. «Уралкалий» мог бы начать переговоры с банками о временном повышении максимально допустимого уровня долговой нагрузки – пока рынок не выправится, считает Юминов.

Впереди у «Уралкалия» может быть еще один выкуп акций. Владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин в интервью «России 24» заявил, что компания по согласованию с банками проведет принудительный выкуп акций и делистинг компании. По текущим котировкам на консолидацию «Уралкалия» необходимо 27,6 млрд руб.