НМТП выплатил дивиденды

НМТП выплатил дивиденды за первое полугодие 2016 г., сообщила компания. Из 8,98 млрд руб. не выплачено лишь 10,2 млн руб. по техническим причинам. Ранее в сентябре порт приостановил выплаты. «С НМТП у нас полная договоренность достигнута – мы дадим разрешение на определенную сумму выплаты дивидендов», – сказал первый вице-президент ВТБ Юрий Соловьев. ВТБ – единственный кредитор НМТП. Интерфакс

Из шахты «Юбилейная» эвакуированы горняки

Почти 200 горняков выведены из шахты «Юбилейная» в Кемеровской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. Сработали датчики аэрогазовой обстановки. Все 199 человек, находившихся в забое, самостоятельно вышли на поверхность. Пострадавших нет. В августе 2016 г. на шахте произошло обрушение кровли, погибли два горняка. Интерфакс

Санкции Украины не мешают Николаевскому глиноземному заводу

Николаевский глиноземный завод, входящий в UC Rusal, работает без изменений после введения санкций со стороны Украины, сообщил представитель завода. Украина во вторник ввела санкции против UC Rusal. Интерфакс