«ВТБ капитал» нарисовал светлое «Будущее»

Пенсионные фонды Бориса Минца готовятся расти и зарабатывать быстрее рынка. По крайней мере именно это обещает инвесторам организатор их IPO – «ВТБ капитал»

ФГ «Будущее» может стоить от 35,2 млрд до 61,3 млрд руб. – во столько организатор размещения – «ВТБ капитал» оценил холдинг, объединяющий негосударственные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца, следует из презентации для инвесторов.

В четверг, 20 октября, группа начнет собирать заявки от инвесторов на Московской бирже (максимальный пакет к продаже – 20%). «ВТБ капитал» выделил два сценария развития группы: оптимистичный (А) и пессимистичный (Б).

Сценарий А предусматривает, что все изменения в законодательстве и возможности для роста сектора частных пенсионных фондов максимально позитивны для НПФ, а риски для доходности инвестиционного портфеля минимальны. Пессимистичный прогноз (Б) исходит из того, что рост активов ФГ «Будущее» будет медленнее, а ее инвестиционный портфель получит более низкую доходность.

«Применив метод двухступенчатой модели дисконтирования дивидендов, в сценарии А мы получили диапазон цены группы 41,5−61,3 млрд руб.», – пишут аналитики «ВТБ капитала» Джейсон Гурвиц и Светлана Асланова. По сценарию Б группа оценена в 35,2–52,8 млрд руб. Исходя из их оценки по сценарию А 20% группы стоят 8,3–12,3 млрд руб., при пессимистическом сценарии – 6,5–10,6 млрд руб. Также они исходят из того, что группа снимет обременение с пенсионных фондов, которые пока заложены владельцем в Московском кредитном банке.

Амбициозные цели 805 млрд руб. и 6 млн человек – именно столько активов и клиентов планирует привлечь ФГ «Будущее» к 2020 г. (данные с сайта компании). Сейчас – 279,7 млрд и 4,125 млн соответственно.

Оба сценария, описанных инвестбанком, предполагают значительный ежегодный прирост обязательств группы по пенсионным накоплениям (ОПС), особенно в 2017–2018 гг. В лучшем случае в 2017–2018 гг. он будет расти темпами в 29–34%, в худшем – на 24–28%. Затем, по оценке «ВТБ капитала», рост замедлится: согласно оптимистичному сценарию – до 11% в 2019–2021 гг. и до 10% с 2022 г., согласно пессимистичному – до 9–11 и 11% соответственно.

Добиться значительного роста обязательств по ОПС – основному источнику поступлений средств ФГ «Будущее» – возможно, если будет происходить активный переход клиентов из ПФР в частные фонды, указывают аналитики. Сейчас группа продвигает свои услуги через федеральную сеть агентов и офисов, а также партнерские банковские сети. Сценарии не подразумевают покупок группой новых НПФ, несмотря на то что «группа нацелена на дальнейшие приобретения НПФ с высоким средним счетом».

«Система ОПС вряд ли будет восстановлена. Поэтому исходя из тех ожиданий, которые существуют на рынке, 20–30% роста [обязательств по ОПС] выглядят излишне оптимистичным прогнозом», – указывает управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов.

«Исходя из статистики прироста активов в предыдущих периодах достичь таких показателей без покупки фондов будет сложно», – соглашается директор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

«По итогам 2016 г. переходная кампания в НПФ будет достаточно большой. Однако в следующие два года она будет меньше», – говорит гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова. По ее словам, в 2017 г. рынок вырастет максимум на 15–20%. «Результаты выше рынка можно показывать, лишь переводя клиентов из других НПФ или же за счет приобретений фондов», – добавляет она.

Митрофанов также отмечает, что с точки зрения привлечения новых клиентов в более выгодных условиях находятся группы с налаженным каналом продаж в виде дружественных банков.

«Интерес граждан к ОПС сохраняется. В том числе это связано с последними инициативами правительства, в частности с возможным внедрением индивидуального пенсионного капитала», – утверждает исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

Сценарий А предполагает, что доходность общего инвестиционного портфеля до 2025 г. будет находиться в диапазоне от 7,5 до 8,1%, а доходность от инвестиций в акции составит 5,3–10,9%. Пессимистичный прогноз исходит из того, что доходность инвестиционного портфеля будет от 4,9 до 7,6%, а доходность от вложений в акции – от минус 1,4 до 10,3%.

«Несмотря на то что оценка доходности инвестиционного портфеля превышает показатели ФГ «Будущее» в 2016 г., достичь ее вполне возможно с учетом темпов прироста российского фондового рынка», – считает Околеснов.

«ВТБ капитал» отказался предоставить комментарии, представители ФГ «Будущее» не ответили на запрос «Ведомостей».