Новикомбанк получил рекордный убыток

Чистый убыток Новикомбанка за девять месяцев этого года по российским стандартам бухучета составил 21,7 млрд руб. Для банка это рекорд – ранее столь больших убытков у него не было. Половина этого убытка приходится на III квартал.

Потери Новикомбанк несет из-за досоздания резервов: с начала года он направил в провизии почти 26,9 млрд руб., следует из его отчетности. Больше всего резервов банк создал в III квартале – почти 12,5 млрд руб. На признание проблем Новикомбанк тратит все, что «Ростех», консолидировавший в этом году 100% его акций, вливает в капитал.

Весной гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов пообещал докапитализировать Новикомбанк на 45 млрд руб., фактически тогда речь шла об удвоении капитала – размер его собственных средств на 1 марта составлял 41,8 млрд руб.

В марте – апреле госкорпорация безвозмездно передала Новикомбанку 8 млрд руб., еще на 3 млрд руб. подарила ему недвижимость в центре Москвы. А в начале сентября банк провел допэмиссию на 12,8 млрд руб. Но, несмотря на усилия акционера, капитал банка даже сократился: на 1 октября его собственные средства не превышали и 32 млрд руб. Норматив достаточности основного капитала (позволяет абсорбировать убытки) у банка составил 9,92% при минимально допустимых 6%. «У банка есть небольшой запас по нормативу достаточности основного капитала для того, чтобы создавать резервы дальше. Однако непонятно, сколько предстоит доформировать», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

По международным стандартам банк создавал резервы по ожидаемым убыткам еще в 2015 г., тогда его отчисления за год по МСФО были больше, чем по РСБУ, указывает аналитик Moody’s Елена Редько. Из отчетности банка следует, что на формирование провизий по МСФО он направил почти 30 млрд руб., а по РСБУ – лишь 5,5 млрд руб.

По ее словам, в первом полугодии 2016 г. качество активов Новикомбанка продолжило ухудшаться: «Существенно выросли ссуды, просроченные свыше 90 дней. На конец года у банка было таких долгов примерно на 23 млрд руб., а к концу первого полугодия их размер вырос почти до 50 млрд руб». Очевидно, что сейчас у банка проблемных активов больше, чем было год назад, констатирует она.

В начале сентября Moody’s подтвердило рейтинг банка на уровне B2, поставив развивающийся прогноз: «Это отражает наши опасения относительно того, что планируемая докапитализация не будет проведена в том объеме и в те сроки, которые будут совпадать с ухудшением качества активов».

Новикомбанк формировал резервы по отдельным сделкам, совершавшимся в 2013 г.- – начале 2014 г., сообщил «Ведомостям» его представитель. «Проблемный характер этих заемщиков был установлен банком ранее, однако выпадение их задолженности в состояние просроченной, а следовательно, и формирование банком дополнительных резервов пока продолжается», – признает он. Завершится этот процесс к окончанию текущего года, заверил представитель Новикомбанка.

В январе 2016 г. «Ростех» сообщил, что ЦБ проводит плановую проверку банка и что «регулятором предоставлен ряд рекомендаций, касающихся улучшения качества активов, а также совершенствования принятых банком процедур управления капиталом». В марте 2016 г. должность предправления Новикомбанка оставил Илья Губин. Участники рынка рассказывали «Ведомостям», что Губин контролировал через миноритариев около 20% банка.