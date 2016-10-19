Вьетнамская TH Group вложит в калужские фермы $400 млн

TH Group заложила первый камень в строительство фермы в д. Ефимцево Ульяновского района Калужской области, рассказал «Ведомостям» губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Компания планирует в 2019 г. запустить в Калужской области молочный комплекс, состоящий из 45 000 голов дойного стада и перерабатывающего комплекса. Он будет выпускать 300 000 т молока ежегодно, после выхода комплекса на проектную мощность производство молока в Калужской области удвоится. Соглашение о сотрудничестве с вьетнамским инвестором регион подписал в мае, говорится в сообщении областного правительства. Инвестиции – $400 млн.

Фермы разместятся в нескольких районах области, в том числе в Ульяновском и Хвастовичском, завод – в индустриальном парке «Росва». Выделены ли уже участки, пресс-служба правительства не уточняет.

Холдинг TH Group в 2009 г. основала совладелица Северо-Азиатского коммерческого банка (Bac A Bank) Тхай Хыонг, сообщал ранее журнал Forbes. Группа объединяет молочную ферму (TH Milk Food JSC), молочный завод (TH Milk JSC) и компанию-дистрибутора (TH Food Chain JSC). По данным на июнь 2015 г., стадо TH Group насчитывало 44 000 голов, в том числе молочное – 22 000 голов. Тогда группа выпускала 450 т молока в сутки (более 160 000 т в год). Компания производит продукцию без использования сухого молока под брендом TH True Milk. В 2013 г. министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Куан называл компанию крупнейшим производителем молока в стране, который первым получил сертификат министерства сельского хозяйства страны как высокотехнологичное и интегрированное молочное производство.

Молока больше не становится 30,8 миллиона тонн сырого молока произведено в России в 2015 г., по данным Росстата. По сравнению с 2014 г. показатель не изменился

В 2015 и 2016 гг. журнал Forbes включал Тхай Хыонг в список 50 наиболее влиятельных женщин Азии. Всего компания готова инвестировать в российские проекты $2,7 млрд, сообщало ранее отраслевое издание The Dairy News. Человек, близкий к TH Group, подтвердил, что такие инвестиции планируются в течение 10 лет.

В мае компания заложила первый камень на строительстве молочного комплекса в д. Быково Московской области, сообщала ранее пресс-служба областного правительства. Первую очередь компания построит до конца 2017 г. Она будет включать пять ферм на 12 000 голов дойного стада, перерабатывающий завод мощностью 800 т продукции (молоко, йогурты, кефир, мороженое) в сутки и завод по производству кормов мощностью 400 000 т в год. Вторая очередь будет построена до конца 2020 г. Она будет включать четыре фермы на 9600 голов. Суммарно обе очереди обойдутся в $500 млн. Постановление о целесообразности предоставления 2500 га земли без торгов в Волоколамском районе Московской области находится на подписи у губернатора, говорит представитель областного минсельхоза. Земля может быть выделена уже в ноябре, добавляет он. Ранее минсельхоз сообщал, что Банк инвестиций и развития Вьетнама выразил готовность финансировать проект в Подмосковье.

Если TH Group реализует эти проекты, то станет крупнейшим инвестором в российское молочное животноводство, считает председатель правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Андрей Даниленко. По данным Союзмолока, сейчас первое место среди крупнейших производителей молока делят две компании – Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева (связан с семьей министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. – «Ведомости») и агрохолдинг «Эконива» Штефана Дюрра. Каждая из них выпускает около 200 000 т молока в год, по данным Союзмолока. Российские инвесторы неохотно идут в молочное животноводство, поскольку проекты в этой отрасли требуют значительных инвестиций и долго окупаются (15 лет и более) в сравнении с другими отраслями, рассуждает Даниленко. У иностранных инвесторов есть возможность привлекать заемные средства в своей стране под более выгодный процент, снижая сроки окупаемости, считает он.

Представитель TH Group отказался от комментариев.