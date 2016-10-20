Mercury построит сетевой свадебный проект со средним чеком $4000

Первые площадки откроются в начале следующего года в ЦУМе и в Барвихе

Mercury запускает новый проект – мультибрендовый женский магазин одежды и товаров для свадьбы, рассказала «Ведомостям» fashion-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Проект будет называться Bridal, площадка одновременно заработает в ЦУМе на Петровке и в «Барвихе Luxury Village» в апреле 2017 г.

В ЦУМе площадка займет 300 кв. м и расположится на пятом этаже торгового центра, сообщила Вербер. В проекте будут представлены крупнейшие мировые бренды, такие как Vera Wang, Carolinа Herrera, Ines de la Fressange, Oscar de la Renta, Elie Saab, Zuhair Murad и др., перечислила собеседница «Ведомостей». Средний чек в Bridal составит примерно $4000–4500, целевая аудитория – покупатели ЦУМа, потребители со средним и высоким доходом.

Также планируется открыть Bridal в Санкт-Петербурге, скорее всего летом 2017 г., рассказала Вербер. В дальнейшем в планах Mercury превратить Bridal в сеть, которая охватит всю страну, при успехе проекта в столице, добавила она.

«Я посетила много свадебных салонов в России, но нигде не почувствовала нужной атмосферы или возможности прийти туда со всей семьей и выбрать все необходимое для свадьбы», – пояснила Вербер. Все существующие свадебные салоны в Москве очень разрозненны по тематике, считает она: где-то можно купить платья, где-то туфли, где-то аксессуары, но нет того единого пространства, где можно купить все это разом.

Миланская скидка на прибыль 10-15 процентов составило снижение чистой прибыли ЦУМа за осенне-зимний сезон 2016 г. (с 1 февраля по 31 июля), сообщил вчера генеральный менеджер ЦУМа Александр Павлов. Причина – кампания «Миланские цены». Зато благодаря ей выросла выручка универмага – на 12% в евро и 30% в рублях, добавил Павлов. Также нарастить продажи помогло привлечение туристов из Азии, в частности из Китая, считает он. ЦУМ запустил кампанию «Миланские цены» в марте 2015 г. – тогда универмаг сообщил о 15%-ном снижении цен

Поэтому Bridal может как раз стать таким пространством, сосредоточив все необходимое для невест в одном месте, рассуждает fashion-директор ЦУМа.

Зарубежные люксовые универмаги уже работают с похожими концепциями, отмечает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Например, в американском Bergdorf Goodman представлены Ines Di Santo, Oscar de la Renta, Vera Wang, Monique Lhuillier, Marchesa и др., также есть раздел bridal (свадебный) и в британском Harvey Nichols, приводит она примеры.

Такой проект – это расширение предложения для клиентов, для своей целевой аудитории, считает Лебсак-Клейманс. «Логика состоит в том, чтобы клиент мог найти в любимом универмаге все, что ему нужно», – говорит эксперт.

В Москве сейчас действительно нет торгового центра с полноценным предложением товаров для свадьбы, в том числе свадебных платьев, в люксовом сегменте, согласна начальник отдела аренды торговых центров компании JLL Татьяна Мальянова. «На наш взгляд, эта ниша свободна, а ЦУМ и «Барвиха Luxury Village» – площадки с правильной целевой аудиторией, и в них такой проект будет иметь высокий показатель конверсии (доля покупателей от общего числа посетителей. – «Ведомости»)», – считает эксперт.

Но заявленная площадь Bridal – 300 кв. м – кажется Мальяновой недостаточной: «Перспективным решением было бы сделать полноценное «свадебное» пространство, например этаж, где бы предлагались не только товары для торжества, но и необходимые услуги, в том числе свадебного организатора».

Как правило, при продаже свадебного платья в специализированном салоне невесте предлагается целый комплекс услуг – от стилиста до прически, напоминает Лебсак-Клейманс. «И успех ЦУМа в этом сегменте будет также зависеть не только от выбора платьев, но и от того, как будут организованы дополнительные услуги», – считает она.